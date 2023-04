Kolumna Miše Terček: Seks v mestu danes

Rimejki starih televizijskih serij so malokrat uspešni. Tudi takrat, ko gre za prepoznavno franšizo. A ustvarjalci TV-vsebin bodo v lovu za dobičkom vseeno poskušali iz določenih blagovnih znamk izžeti še zadnje cente, če že ne milijonov. Obenem moramo poudariti, da smo velikokrat za ponovne »vstaje« starih serij, preoblečenih v nova oblačila, krivi gledalci sami, saj nenehno sprašujemo in glasujemo za vrnitev nostalgije. Ko dobimo porcijo starih spominov z novim prelivom na mizo, pa nam nekako ne tekne več. To ugotovimo skoraj vedno znova. A nas nikoli ne izuči. Televizijcev pa tudi ne. In potem se vse konča pri tisti žalostni (eni) dodatni sezoni, ki v resnici bolj ruši ugled blagovne znamke, kot pa da ga utrjuje.

Nekaj takšnega se je zgodilo s kultno televizijsko serijo Seks v mestu (Sex And The City), ki je bila vplivna globalna TV-velesila v devetdesetih na prelomu tisočletja. Za tiste, ki ste pozabili, naj spomnimo, da je šlo za štiri (večino časa) samske prijateljice, ki so bile stare okoli 30 let in so rade kramljale o tipih, nakupovanju dragih oblek ter predvsem – seksu. Od predvajanja prve epizode je preteklo že več kot 20 let, v vmesnem času pa so posneli tudi dva filma, ki sta gledalke (pa tudi kritike) pustila lačne in razočarane. Občinstvo je zato ponovno pričelo sanjati o obuditvi TV-serije, saj je dojelo, da se formata Seksa v mestu nekako ne da preslikati na veliko platno.

In dobili smo, kar smo želeli. Serija, ki si jo lahko ogledate na HBO (Max), nosi novo ime, v njej pa ni priljubljene Samanthe, ki jo je igrala Kim Cattrall. Slednja je bila pravzaprav najzabavnejši (in najbolj seksi) del Seksa v mestu. V rimejku nanizanke, ki zdaj nosi naslov And Just Like That ... (In kot bi mignil), po znamenitem stavku iz kolumne osrednjega lika Carrie Bradshaw, nastopajo Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon in Kristin Davis, pa tudi nekateri drugi igralci, ki so se v originalni seriji pojavljali kot stranski liki.

V novi seriji so dekleta iz Seksa v mestu torej stara krepko čez 50 let in še vedno govorijo o spolnosti. Spremenile pa so se nekatere njihove navade, saj se je v tem času precej spremenil tudi svet, predvsem pa odnos sveta do spolnosti, saj se je vmes zgodilo gibanje #MeToo (#JazTudi), v popkulturo se je zasidral novi feminizem, svoje mesto pod medijskim soncem pa so dobile tudi različne spolne identitete.

Carrie, Charlotte in Miranda so zdaj pravzaprav nekakšne predstavnice boomer generacije, ki so se kot vesoljke znašle v svetu generacije Z. Tako spoznavajo nove spolne zaimke, nebinarnost, transspolnost in druge fenomene, ki so jih zamudile v več kot dvajsetletni televizijski »komi«. Zdaj jih na cesti naslavljajo z »gospa«, postale so mame, ki se čudijo objavam na instagramu in tiktoku. Mladi bi jih težko vzeli za svoje ali jih okategorizirali kot ikonične. A serija na koncu koncev ni namenjena dijakom in študentom, na neki način pa ima za starejše (torej tiste, ki so serijo spremljali že v devetdesetih) tudi izobraževalno vlogo, saj skupaj z junakinjami spoznavajo »krasni novi svet«.

Serija And Just Like That ... na HBO Max v prvi sezoni ponuja deset epizod, in naj vam razkrijemo, da že v prvi umre Mr. Big oziroma mož Carrie Bradshaw, ki je bil rdeča nit celotnega Seksa v mestu. Če se želite počutiti nekoliko stare(jše), je nova nanizanka zanimiv vpogled v trk različnih generacij, nove in stare scene, predvsem pa učna ura o tem, kako svet danes gleda na spolnost, identitete in staranje. Samantha, ki bi zagotovo imela o vsem najmočnejše mnenje, pa (žal) nastopa le v SMS-sporočilih.