Kolumna Miše Terček: Seks spet v mestu

Glavni vprašanji sta sledeči: koga bo zanimalo spolno življenje 50-letnic in kako se je odnos do seksa v javnosti v času odsotnosti serije spremenil?

Svobodomiselne Samanthe (Kim Cattrall) v novih epizodah ne bo. FOTOGRAFIJI: HBO

Seks v mestu nekoč, ko je serija preplavila svet in razbijala tabu teme.

Televizijska serija Seks v mestu velja za eno od najbolj kultnih in vplivnih nanizank v devetdesetih na prelomu tisočletja. Njene lovke so prerasle male zaslone in se zakoreninile v širšo družbeno sliko. V nekaterih pogledih je serija z izvirnim naslovom Sex And The City, ki je bila originalno predvajana na TV-mreži HBO med letoma 1998 in 2004, osvobajala ženske, spolnost ter razbijala tabu teme, po drugi strani pa je še dodatno podpihovala nekatere stereotipe, predvsem o ženskah in nekaterih spolnih manjšinah.A če tudi to, da je bila serija obenem skorajda spomenik potrošništvu in stvarem, ki si jih povprečni gledalec oziroma gledalka ne moreta privoščiti, spregledamo, je imela, kot smo omenili že prej, vsekakor tudi svoje pozitivne vplive. Štiri (večinoma) samske prijateljice, ki so bile stare okoli 30 let in rade kramljale o tipih, nakupovanju dragih oblek in čevljev ter predvsem – seksu, so iz anonimnih Newyorčank postale ikone svoje generacije. Veliko časa se je ugibalo in pričakovalo, da bo serija dobila nova nadaljevanja oziroma nove sezone.Od predvajanja prve epizode je preteklo že več kot 20 let, pred tem pa so v vmesnem času posneli tudi dva celovečerna filma, ki sta v kinematografih sicer pridno polnila blagajne, a gledalke in gledalce (pa tudi kritike) sta pustila lačne in razočarane. Čar serije je bil predvsem ta, da so bile zgodbe kratke in jedrnate, obenem pa je imela vsaka epizoda rdečo nit, brez pretiranega filozofiranja. Hollywoodski film pa se je preveč trudil biti poštirkan, in prav to, da ni bil televizijski oziroma to, da je bil preveč filmski, je Seksu v mestu vzelo dodano vrednost. Oba filma sta bila namreč videti kot modna pista, reklama za obleke in večini nedosegljiv življenjski slog, brez prave vsebine.Nadaljevanje zgodbe v filmu se je osredotočalo na sledeče: Carrie ima še vedno razmerje z Živino (Mr. Big) in jo (še vedno) obsedeno prevzemajo izdelki priznanih tržnih znamk, Miranda se pripravlja na zakonsko življenje in materinstvo, Charlotte se (še vedno) oklepa svojih sanj, nekoč svobodomiselna Samantha pa se je ustalila in z zvezdnikom Smithom Jerrodom živita zakonsko življenje v Los Angelesu. Scenarij je bil predvidljiv, neizviren, neduhovit in posledično pri publiki neučinkovit. Občinstvo je zato ponovno začelo sanjati o obuditvi TV-serije, saj je dojelo, da se formata Seksa v mestu nekako ne da preslikati na veliko platno.No, po več kot dveh desetletjih pa je pred dnevi pricurljala novica, da se Seks v mestu na male zaslone vrača v obliki serije. Toda serija bo predvajana pod spremenjenim imenom, poleg tega pa v njej ne bo priljubljene Samanthe, ki jo je igrala Kim Cattrall. Slednja je namreč iz za zdaj neznanih razlogov zavrnila sodelovanje, kljub ponujenemu mastnemu honorarju. V zakulisju se o tem šušlja marsikaj, obenem pa ni nobena skrivnost, da se z glavno igralko Sarah Jessico Parker ne razumeta najbolje, kar sta v preteklosti že večkrat ponazorili tudi z obmetavanji opazk v tabloidih. A pustimo trače ob strani.V seriji bosta tako poleg že omenjene Sarah Jessice Parker nastopili le še Cynthia Nixon in Kristin Davis, nanizanka pa bo imela osvežen naslov: And Just Like That ... (In kar naenkrat). Slednji stavek je televizijska kolumnistka Carrie veliko uporabljala v izvirni nadaljevanki, ko je kot naratorka opisovala dogajanje, pa tudi v svojih zapisih, člankih. Ali se bo veliko manj atraktiven naslov prijel, bo pokazal čas. Očitno pa ustvarjalci serije nagovarjajo predvsem »stare« gledalke in gledalce, ki so serijo spremljali že pred 20 leti oziroma so jo »z zamudo« spremljali pozneje na Netflixu ali spletni platformi HBO GO.Glavni vprašanji, ki se ob napovedi obuditve serije, sta sledeči: koga bo zanimalo spolno življenje 50-letnic in kako se je odnos do seksa v javnosti v času odsotnosti serije spremenil? Ob tem ne moremo mimo gibanja #metoo (#jaztudi), ki je zaradi spolnih nadlegovanj odneslo marsikaterega hollywoodskega veljaka, pa vzpona novega feminizma v medijih, družabnih omrežij in spletnih televizij. Je serija Seks v mestu za leto 2021 preveč ali premalo konservativna? Njeno nadaljevanje bo nekakšen družbeni eksperiment o tem, kako so se v tem času spremenili ne zgolj gledalci, temveč tudi ljudje in njihov odnos do vsebin, ki v pop kulturi obravnavajo spolnost.Novo serijo And Just Like That ... pripravlja HBO Max, sestavljena bo iz desetih polurnih epizod, snemalni dnevi pa naj bi se začeli konec pomladi v New Yorku. Vse je, seveda, odvisno od ukrepov za zajezitev novega koronavirusa, ki so v zadnjem letu ohromili marsikatero snemanje serij in filmov ter občutno oslabili ponudbo novih igranih TV-vsebin.Izvirna serija Seks v mestu je imela šest sezon, osvojila je tudi kar nekaj prestižnih TV-nagrad, med temi sedem emmyjev in osem zlatih globusov.