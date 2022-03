V Sloveniji se še ni zgodilo, da bi novinar na javni (ali kateri koli drugi pomembnejši) televiziji prostor in čas med informativno (ali drugo) oddajo izkoristil za konkreten političen protest, denimo tako, da bi v TV-studio vstopil s transparentom, na katerem bi bilo jasno protestno sporočilo. Pri nas poznamo nekaj sorodnih zgodb, ki pa so bile vseeno drugačne narave. Denimo tista, ko so protestniki, ki so nasprotovali cepljenju, vdrli v prostore RTV Slovenija ter zmotili snemanje oddaje. Prihajajoče volitve bodo usodne tudi za prihodnost osrednjega medija v Sloveniji – javne radiotelevizije...