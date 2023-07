Kolumna Miše Terček: Pristranske novice

Ameriška televizija Fox News ne skriva svoje politične usmeritve. Nikoli je ni. Voditelji in voditeljice njenih informativnih oddaj jasno podpirajo republikansko stranko oziroma ameriško desnico. Pri Donaldu Trumpu, nekdanjem predsedniku ZDA, imajo sicer različna mnenja, a nepremičninskega mogotca in nekdanjega zvezdnika resničnostnega šova Vajenec (The Apprentice) bodo vedno zaščitili prej kot vidne ameriške »levičarje« oziroma liberalce – denimo aktualnega rezidenta Bele hiše Josepha Bidna, nekdanjo predsedniško kandidatko Hillary Clinton ali »dežurnega socialista« Bernieja Sandersa. Slednje radi prikazujejo v negativni luči, jih vpletajo v afere, njihovi politični komentatorji pa so do njih praviloma kritični.

Konservativna novičarska televizija Fox News se bori s tožbami zaradi zavajanja gledalk in gledalcev.

Nič nenavadnega, skoraj povsod po svetu imamo zasebne medije, ki so naklonjeni eni ali drugi (ali tretji) politični opciji. Fox News je leta 1996 za konservativno občinstvo ustanovil multimilijarder Rupert Murdoch ter s tem poskušal zapolniti praznino na medijski desnici, saj naj bi informativno televizijski prostor popolnoma uzurpirali ameriški demokrati. S tem je imel v mislih svojega tekmeca Teda Turnerja, liberalca, ki je leta 1980 ustanovil novičarsko TV-postajo CNN. Slednja je bila nekoč (tudi globalno) najbolj gledana televizija, ki se je 24 ur posvečala zgolj in predvsem (lokalnim in mednarodnim) političnim novicam, a danes ni več tako. Že v devetdesetih so se tudi v Evropi razširili drugi svetovni novičarski programi, kot so BBC World, Sky News in Al Jazeera, zdaj pa ima svoj »news« kanal že skoraj vsaka najmanjša država. Tovrstne televizije so sicer v dobi interneta in družbenih omrežij vedno manj gledane, a vseeno največje in najvplivnejše med njimi ostajajo referenčna podlaga za marsikateri vir informacij, ki nato zakroži po svetu in po spletu.

V ZDA je denimo Fox News po gledanosti med novičarskimi kanali daleč na prvem mestu, in to kljub svoji nemalokrat tabloidni vsebini. Prehitel je tudi »resnejše« CNN, MSNBC, Newsmax in Newsnation.

Zdaj že nekdanji voditelj Fox News in teoretik zarot Tucker Carlson FOTO: FOX NEWS

A Fox News se pričakovano velikokrat sooča s tožbami na sodišču. Zadnja, ki je odmevala pred nekaj dnevi, je primer Raya Eppsa iz Arizone, ki so ga ustvarjalci teorij zarote lažno obtožili, da je vodil zaroto FBI za napad privržencev Donalda Trumpa na ameriški kongres 6. januarja 2021. Epps je prejšnji teden vložil odškodninsko tožbo proti televiziji Fox News in njenemu nekdanjemu voditelju Tuckerju Carlsonu zaradi obrekovanja. Kontroverzni desnici naklonjen televizijski voditelj Carlson je bil še pred kratkim najbolj prepoznavna Foxova osebnost oziroma njen zaščitni znak, nato pa je letos tudi uradno zapustil novičarski kanal, saj se želi Fox News otresti Trumpovega vpliva.

Epps, sicer nekdaj zvesti gledalec Fox Newsa, v tožbi trdi, da si je Fox News po napadu Trumpovih privržencev na kongres prizadeval najti grešnega kozla za napad, ki ne bi bil Trump ali republikanska stranka. »Foxove laži o Eppsu so segle do več sto milijonov gledalcev in mu povzročile neizmerno škodo ter uničile življenje. Kot je Fox pred kratkim spoznal v tožbi podjetje Dominion – laži imajo posledice,« piše v tožbi.

Fox News je aprila na sodišču že izgubil podobno tožbo, in sicer proti podjetju za volilne aparate Dominion. Slednji je prejel skoraj 800 milijonov dolarjev odškodnine, ker so Foxovi TV-voditelji širili Trumpovo teorijo o volilnih strojih, prirejenih v korist demokratskega kandidata Bidna, še vedno pa proti Foxu teče tožba drugega podjetja za volilne naprave Smartmatic, prav tako zaradi podobnih teorij zarote. Smartmatic zahteva kar 2,7 milijarde dolarjev odškodnine. To pa so zneski, ki lahko Fox News pokopljejo za vedno.