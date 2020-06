Kolumna Miše Terček: Poročene z zdravniki

Serija Razočarane gospodinje je proti dogajanju v Resničnih gospodinjah poletna delavnica za otroke.

Amerika in z njo ves svet sta bila fascinirana nad TV-serijo Razočarane gospodinje (Desperate Housewives). V najboljših letih je bila celo najbolj gledana serija na svetu, z več kot 120 milijoni gledalk in gledalcev, kar je skoraj nepredstavljivo in na nivoju globalnih franšiz, kot je bila Obalna straža (Baywatch). Takrat se je rodil fenomen, da gledalk in gledalcev ne zanimajo zgolj tisti, ki hodijo v službo in služijo denar, temveč tudi tisti, ki ostajajo doma in gospodinjijo, skrbijo za hišo, otroke in zapravljajo denar. Precej nefeministično in neemancipirano za 21. stoletje, a očitno smo gledalci po malem (tako kot na kavicah v lokalu) tudi pred malimi zasloni odvisni od čenč, govoric in spletk. To je ne nazadnje osrednja tematika Razočaranih gospodinj, polnih skrivnosti, ostrih jezikov in spogledljivih oči. Serija kot serija, boste rekli, saj nič ni res, hollywoodski scenariji pač napihujejo trivialna in dolgočasna življenja. Vse to je držalo, dokler se niso pojavile »prave« gospodinje oziroma The Real Housewives of Beverly Hills (Resnične gospodinje z Beverly Hillsa), v katerih pa ni šlo več za igrane prizore, temveč pravo resničnostno serijo, ki spremlja soproge premožnih in pomembnih veljakov v Los Angelesu. Reality šov je premiero doživel leta 2010, letos pa teče že deseta sezona, kar je za tovrstni žanr svojevrsten uspeh. Bogate gospodinje so s svojo resničnostno serijo doživele tako velik uspeh, da so se začele tovrstne oddaje kar množiti, in dobili smo tudi zakulisje bogatih gospodinj iz Atlante, Dallasa, New Yorka in iz številnih drugih mestih. Zdaj tako različne gospodinje od vsepovsod med sabo že prav tekmujejo, katera bo zapravila več denarja, organizirala bolj ekstravagantno zabavo, ulovila bogatejšega soproga in tako dalje. Ne manjka niti dramatičnih scen, v katerih druga na drugo vpijejo, si očitajo zahrbtnost in prevare. Teater v malem. Šov Jerryja Springerja za najpremožnejši sloj. Serija Razočarane gospodinje je proti dogajanju v Resničnih gospodinjah poletna delavnica za otroke.Zaradi vsega naštetega je bilo zgolj vprašanje časa, kdaj bodo kot gobe po dežju začele rasti konkurenčne franšize. Producenti tovrstnih šovov so se morali le vprašati, kaj gledalke in gledalce pravzaprav pri Resničnih gospodinjah tako zelo privlači. Odgovor je zelo enostaven in jasen marsikomu, ki zna v roke prijeti daljinski upravljalnik. Denar. Ljudje radi gledajo druge ljudi, ki imajo veliko denarja in ki si lahko privoščijo vse, česar si oni ne morejo. To je sicer svojevrstna mazohistična perverzija, a prav zaradi tega hollywoodska tovarna sanj sploh obstaja – da ustvarja fantazije in iluzije. In če je na iluziji oznaka »resnično« (torej ne igrano), je za občinstvo pred malimi zasloni to dovolj dober dokaz, da je vse, kar vidimo, resnica. Brez scenarija, brez cenzure.In tako je nastala tudi ena od bolj izpostavljenih in zanimivih različic tovrstnih resničnostnih šovov Married to Medicine (Poročena z medicino), ki spremlja življenja soprog bogatih zdravnikov. Prvi šov se dogaja v Atlanti, iz njega pa sta nastali sestrski oddaji, ki se odvijata v Houstonu in Los Angelesu. Če »medicinke« primerjamo z »gospodinjami«, bi lahko rekli, da so prve presenetljivo bolj vulgarne, vzkipljivejše in bolj iskrene. Še posebno če sodimo po epizodah Married To Medicine: Atlanta, kjer se že v prvi delih prve sezone začne takoj na začetku odvijati razburljiva drama in med soprogami zdravnikov skoraj pride do fizičnega obračuna. Strastnejše obnašanje bi lahko pripisali dejstvu, da večina soprog zdravnikov ni vajena kamer in javnega življenja, medtem ko se žene zvezdnikov že a pripori pojavljajo v medijih in so prisotnosti kamer, ki v resničnostnih šovih postanejo del življenja nastopajočih, navajene.Vpogled v Married to Medicine: Atlanta pa je zanimiv tudi s sociološkega vidika, saj dobimo redko priložnost spremljanja, kako morajo tudi partnerice v visoki družbi svojo vlogo odigrati popolno ter skrbeti za vzdrževanje stikov z drugimi soprogami. Dobrodelni dogodki, čajanke in druge zabave so obvezen del uspešnih in bogatih in v Atlanti ter v zdravniški skupnosti ni nič drugače. Serija spremlja sedem žensk, od katerih so štiri žene zdravnikov, tri pa zdravnice tudi same. Reality šov nam obenem jasno pokaže, da je ženskam v tem poklicu veliko težje kot moškim, saj se od njih pričakuje več, tudi glede videza in urejenosti; pritiski so tako v primerjavi s pritiski, ki jih čutijo njihovi moški kolegi, dvakrat večji. Žal pa Married to Medicine tovrstne problematike premalokrat izpostavi, naslovi ali analizira ter se raje fokusira na plitke prepire in klofute. Konec koncev je to le še en resničnostni šov in ne kakšna resna informativna oddaja.A glede na to, da je minila že sedma sezona ekipe v Atlanti, ekipa v Los Angelesu pa se pripravlja na tretjo, ni videti, da bi gledalci kaj kmalu izgubili zanimanje.