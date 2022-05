Kolumna Miše Terček: Politična zmaga?

Pretekli teden je na televizijskih zaslonih minil v znamenju Evrovizije. Med 200 milijoni gledalcev, ki so letošnjo prireditev spremljali na televizijskih in mobilnih napravah, smo bili tudi slovenski gledalci in gledalke, čeprav so naši predstavniki LPS s skladbo Disko izpadli že v prvem polfinalnem večeru. Končni rezultat je bil še slabši, pravzaprav najslabši, saj smo se na tem glasbeno-nastopaškem šovu uvrstili na zadnje (da, prav ste prebrali) mesto. A nič zato, saj letos nihče ni pričakoval finala, kaj šele zmage. Vse oči so bile uprte v favoritko Ukrajino, ki se trenutno kot država tragično utaplja v vojni z Rusijo. Slednji je bilo tekmovanje na letošnjem Eurosongu zaradi invazije prepovedano. Pa naj še kdo reče, da Evrovizija ni (tudi) politično tekmovanje.

V finalu 66. tekmovanja za pesem Evrovizije v Torinu je v soboto tako pričakovano slavila skupina Kaluš Orkestra s pesmijo Stefanija. Ukrajini je zmago priborila z glasovi občinstva, saj so nacionalne žirije največ točk sicer namenile Veliki Britaniji, Ukrajino so uvrstile šele na četrto mesto (po Švedski in Španiji). Njen predstavnik Sam Ryder s pesmijo Space Man se je po združitvi točk občinstva in žirij znašel na drugem mestu. Na tretje mesto se je uvrstila Španija, na četrto Švedska in na peto Srbija. Pevec ukrajinske skupine Oleg Psjuk je sicer v enem od intervjujev poudaril, da je pesem Stefanija predvsem hommage mami. Kot je poudaril, je etno pesem s pridihom hip hopa in ukrajinskega rapa »nepolitična« ter »ni pesem o vojni«. Prvotno je bila sicer za ukrajinsko predstavnico izbrana ukrajinska raperka Alina Paš, a je odstopila od nastopa, ko se je znašla pod drobnogledom zaradi obiska Krima leto potem, ko si ga je leta 2014 priključila Rusija. Torej spet politika. Naj se še tako trudimo, se ji ne moremo izogniti.

Odločitev žirije je letos iz Ljubljane sporočila modna novinarka in voditeljica Lorella Flego, prek televotinga pa je slovensko občinstvo največ točk namenilo predstavnici Srbije, Ukrajini je namenilo deset točk. Srbija pa se je v finale uvrstila kot edina država iz nekdanje Jugoslavije. Srbska predstavnica Ana Đurić z umetniškim imenom Konstrakta je na predizboru prejela ovacije publike, na youtubu pa je imel njen nastop v prvih 12 urah skoraj milijon ogledov. Pesem z naslovom In Corpore Sano se začne z verzom o zdravih laseh Meghan Markle, Konstrakta pa med nastopom sedi na stolu in si, obkrožena z moškimi plesalci, ves čas umiva roke. Kdo torej še pravi, da kompleksnejši umetniški koncepti in instalacije nimajo učinka v šovbiznisu?

Voditelji vseh treh evrovizijskih večerov so bili italijanski televizijski voditelj Alessandro Cattelan, pevka Laura Pausini in v Libanonu rojeni britanski pevec Mika (prenos na prvem programu TV Slovenija je tradicionalno komentiral Andrej Hofer), na oder pa so stopili tudi lanski zmagovalci Maneskin, ki so predstavili pesem Supermodel ter povedali, da je za njimi zelo dinamično leto, v katerem so prepotovali ves svet. Eurosong je bil zanje dejansko odskočna deska, saj so markantni glam rockerji v zadnjih mesecih v Las Vegasu igrali celo kot predskupina znamenitih Rolling Stones, lastnoročno naj bi jih izbral sam pevec zasedbe Mick Jagger. Po skupini ABBA gre morda za evrovizijske zmagovalce, ki so svojo zmago najbolje unovčili.

Tekmovanje za pesem Evrovizije 2023 bo torej gostila letošnja zmagovalka, Ukrajina. Predsednik Volodimir Zelenski je obljubil, da bo porireditev potekala v Mariupolu. In če se vrnemo k politiki. Zelenski je ob evrovizijski zmagi dejal, da je prepričan, da »zvok zmage v boju s sovražnikom ni daleč«. »Svet je impresioniran nad našim pogumom, naša glasba je osvojila Evropo! Naslednje leto bo Ukrajina gostila Evrovizijo. To bo že tretjič v njeni zgodovini in verjamem, da ne zadnjič. Potrudili se bomo, da bomo nekega dne gostili udeležence in goste Evrovizije v ukrajinskem Mariupolu. V svobodnem, mirnem in obnovljenem Mariupolu,« je poudaril Zelenski.