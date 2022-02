Uf, spet prihaja čas, ko bomo (vsaj) televizijski gledalci lahko malo pozabili na korono, vse njene nove različice in vladne ukrepe, ter se vsaj za kak trenutek posvetili ocenjevanju (berite: pljuvanju) Eme. Marsikdo od generacije Z namreč niti ne ve več, kdo so Omar Naber, Nuša Derenda in Tinkara Kovač, kaj šele kakšni starejši slovenski izvajalci, ki so stali na evrovizijskih odrih. Bliža se namreč izbor za popevko Evrovizije, znani pa so tudi še zadnji štirje izvajalci, ki se bodo 5. in 12. februarja v dveh predizborih predstavili na odru Eme 2022 in se potegovali za nastop v velikem fin...