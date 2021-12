Kolumna Miše Terček: Ne glejte gor!

Trenutno je na Netflixu (tudi v Sloveniji) najbolj gledan film Don't Look Up (Ne glejte gor) režiserja Adama McKaya, ki je v devetdesetih zaslovel kot pronicljiv in luciden pisec kultne ameriške TV-oddaje Saturday Night Live (SNL). Don't Look Up je žanrsko označena kot satirična znanstvena fikcijska komedija, ob tem miksu pa se pojavljajo številna vprašanja. Denimo, ali je res fikcijska in ali je res komedija? Življenje je en velik instant tik-tok, kot da bi človeštvo pozabilo, da v resnici ni nesmrtno in neuničljivo. No, fikcijska je zagotovo, saj Zemlji (vsaj trenutno) ne grozi tr...