Kolumna Miše Terček: Nasvidenje

So vloge in so vloge, ki igralke oziroma igralce zaznamujejo za celotno življenje. Nekatere so tako markantne, da se igralci z njimi enostavno spojijo, sence teh vlog pa postanejo tako dolge, da gledalci nemalokrat pozabimo resnična imena igralcev in jih začnemo naslavljati kar z liki, ki jih igrajo ali so jih igrali. Takšnih primerov je kar veliko. Gre za življenjske vloge, ki se jih nato nekateri poskušajo otresti celotno kariero, drugi pa to enostavno sprejmejo in v nekaterih primerih celo še bolj poudarijo oziroma unovčijo. Ne nazadnje gre za blagovno znamko in priložnost za večji zaslužek...