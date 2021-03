Kolumna Miše Terček: Naslednji predsednik?

Ali gre zgolj za fantazijo ali pa The Rock s to serijo napoveduje svojo resnično predsedniško kandidaturo, bo pokazal čas.

Mladega The Rocka v TV-seriji igra Adrian Groulx. Na fotografiji s televizijskim Andrejem The Giantom, ki ga je upodobil Matthew Willig. FOTOGRAFIJI: NBC

Young Rock se sprehodi skozi Johnsonovo življenje.

Prav nič nenavadnega ne bi bilo, če bi na prihodnjih volitvah za predsednika ZDA kandidiral tudi kakšen hollywoodski zvezdnik. V preteklosti se je to že zgodilo. Denimo Ronaldu Reaganu je celo uspelo priti dlje od zgolj kandidature, saj je postal ameriški predsednik, ki je v osemdesetih precej zaznamoval politiko ZDA. Meje med šovbiznisom in političnim parketom pa so danes, leta 2021, v času interneta in družabnih omrežij, praktično že popolnoma zabrisane.To dokazuje tudi Donald Trump, ki mu je prav tako uspel veliki met in je s televizijskih zaslonov prišel v Belo hišo. Gre za tako imenovani »star power« (moč zvezdništva), ki jo posamezni »influencerji« izkoristijo za pridobivanje volivk in volivcev. Medijska prepoznavnost je namreč za tovrstne podvige ključnega pomena, saj je javna podoba, ki jo spretno izklesajo propagandni stroji, žal učinkovitejša od političnega programa. Ljudje volijo na prvo žogo.Kar, seveda, ne pomeni, da hollywoodski zvezdnik ne more biti dober predsednik ali dober politik, a v dozdajšnjih primerih se je izkazalo, da gre večinoma za populiste. Med resnejše poizkuse bi lahko šteli Arnolda Schwarzeneggerja, ki je postal guverner Kalifornije ter svojo politično kariero resno gradil naprej. Ne nazadnje se je oženil z Mario Shriver, vplivno novinarko iz klana družine Kennedy. Slednja mu je nedvomno pomagala pri tlakovanju njegove politične kariere. A tudi Schwarzenegger je moral v politiko vstopiti prek ene od dveh večjih strank, v njegovem (kot tudi v Trumpovem) primeru je bila to republikanska.V preteklosti je v ameriški politiki znan zgolj en uspešen primer, ko je medijski zvezdnik kandidiral na samostojni listi in celo zmagal. To je bil nekdanji zvezdnik wrestlinga in hollywoodski igralec Jesse »The Body« Ventura, ki je najprej postal župan kraja Brooklyn Park, nato pa celo guverner ameriške zvezne države Minnesota. V nedavnih intervjujih je večkrat napovedal, da razmišlja tudi o kandidaturi na predsedniških volitvah. Ventura je v tem času napisal več knjig, vodil več televizijskih oddaj, redno pa gostuje kot politični komentator tako na »demokratskih« kot tudi na »republikanskih« televizijskih mrežah.Zakaj je bila potrebna omemba Venture in kanček daljši uvod, bo jasno v naslednjih vrsticah, saj je trenutno najbolj iskana televizijska serija Young Rock. V slednji nastopa Dwayne Johnson, bolje znan kot The Rock, prav tako nekdanji zvezdnik wrestlinga in najbolje plačani hollywoodski igralec na svetu. Serija govori o njegovem življenju oziroma otroštvu, ki ga je preživel kot sin v znani rokoborski družini. Njegov oče, Rocky Johnson, je bil namreč prav tako zvezdnik ringa, njegova babica je bila promotorka rokoborskih šovov na Havajih, njegov dedek pa je bil Peter Maivia, še eno znano ime iz sveta wrestlinga.The Rockova TV-serija je luč sveta na malih zaslonih ugledala prejšnji mesec, do zdaj pa so predvajali pet epizod. Ker je zadeva na veliki TV-mreži NBC, ima tudi širok doseg, zato si je že prvo predvajanje prvega dela zgolj v ZDA ogledalo več kot pet milijonov gledalcev. Kot je zaslediti po prvih vtisih, pa se je prikupila tudi kritikom.A v seriji Young Rock ni vse popolnoma resnično. Resnični so zgolj Johnsonovi spomini, ko se vrača v otroštvo in pripoveduje o slavnih imenih ringa, s katerimi je odraščal – med njimi so različni igralci upodobili znane zvezdnike, kot so »Macho Man« Randy Savage, Andre The Giant, Junkyard Dog, King King Bundy, Ric Flair, dvojec The Wild Samoans in Rowdy Roddy Piper. Liki so precej prepričljivi, a vseeno ima serija dokaj lahkoten pristop, torej se nagiba bolj h komediji kot k drami, kar pomeni, da je manj zahtevna in bolj všečna za širše občinstvo. Tudi težki časi, ko je zvezda Rockovega očeta ugasnila in je moral delati v avtomehanični delavnici, so prikazani precej humorno in nič kaj dramatično.Zanimiv pa je zaplet, zakaj je serija Young Rock sploh nastala oziroma kako se vse skupaj začne. Vse skupaj se namreč ne dogaja v sedanjosti, temveč v prihodnosti, ko Dwayne Johnson leta 2032 začne kampanjo za kandidaturo za ameriškega predsednika. Spomini, ki jih nato postreže gledalcem v obliki krajših epizod, so del televizijskega intervjuja, v katerem se z Johnsonom pogovarja novinar Randall Park.Ali gre zgolj za fantazijo ali pa The Rock s to serijo napoveduje svojo resnično predsedniško kandidaturo, bo pokazal čas. Tega, da ima politične ambicije, sicer nikoli ni skrival, v intervjujih je to celo večkrat omenjal, zato je precej mogoče, da bo enkrat v prihodnosti »resničnost posnemala umetnost«. Morda celo res leta 2032. Če je uspelo Trumpu, Venturi in Schwarzeneggerju, zakaj ne bi uspelo tudi The Rocku? Ne nazadnje je trenutno le največji zvezdnik na svetu, ki ima za sabo ogromno sledilcev. Zgolj na instagramu mu sledi vrtoglavih 224 milijonov ljudi. In če to pretvorimo v volilno bazo ...