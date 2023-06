Kolumna Miše Terček: Napadi

Od vseh novinarjev so po klasični definiciji najbolj izpostavljeni televizijski, saj poleg svojega imena in priimka javno izpostavljajo tudi svojo podobo. Ljudje oziroma gledalci se na njihovo prisotnost navadijo in tako tudi oni postanejo javne (slavne) osebnosti oziroma zvezdniki, tako kot tisti, ki jih gostijo v TV-studiih in jim zastavljajo vprašanja. Razlike, ali gre za informativni ali razvedrilni program, pri prepoznavnosti pravzaprav ni.

Bernarda Žarn ali Miša Molk sta prav tako prepoznavni kot Erika Žnidaršič ali Marcel Štefančič, jr. (čeprav slednji trenutno nima oddaje, saj je bil Studio City politično ukinjen, a to je že druga zgodba). Ko so gledalci, ki morda ne strukture ne hierarhije na nacionalki ne poznajo najbolje, jezni na javno televizijo oziroma njen program (denimo da trdijo, da je bila neka oddaja pristranska, umaknjena, ali pa je po njihovem tako ali drugače presegla mejo dobrega okusa), svoj srž zato lažje stresejo na osebo, ki jo (pre)poznajo, torej na voditeljico ali voditelja. Tudi slednji, seveda, hodijo po ulicah. Tudi televizijci nakupujejo v trgovinah in sedijo v lokalih, restavracijah, torej se (svobodno) gibljejo po javnih površinah. A zaradi narave svojega dela so bolj izpostavljeni, kar pa še ne pomeni, da jim lahko gledalec (ali bolje: državljan) ob nezadovoljstvu z nečim, kar je povezano z njihovim delom, kar sredi belega dne zabrusi žaljivko ali jih nadleguje. Vse ima svoje meje.

V času, ko sovražnost do novinark in novinarjev RTV Slovenija (pa tudi drugih, a trenutno pač pišemo o televiziji) spodbujajo tudi politiki (predvsem na twitterju in predvsem na desnici), so se verbalni napadi navadnih državljanov drastično povečali. Nazadnje so incident zabeležili na nedavnem upokojenskem shodu, ki ga vodi dolgoletni politik in nekdanji župan Pavle Rupar. V novinarskih aktivih, novinarskih sindikatih in Svetu delavcev RTV Slovenija so napad na novinarko nacionalkinega spletnega portala ostro obsodili, saj so bili v času upokojenskega protesta tudi drugi novinarji in zaposleni na RTV Slovenija med opravljanjem svojega dela deležni žaljivk in agresije določenih udeležencev shoda, in sicer kar pred stavbo javne televizije.

»Še posebej obsojamo incident, ko se je eden od protestnikov znesel nad novinarko MMC, medtem ko je spremljala prihod Pavla Ruparja pred poslopje Radiotelevizije Slovenija. Zagrozil ji je, da ji bo z dežnikom iz rok zbil telefon. Izpulil ji je službeno kartico in jo zmerjal,« so zapisali v sporočilu. Na novinarko je po njihovih navedbah začel vpiti še en protestnik, zato se je umaknila izpred vhoda v televizijsko stavbo, nato pa v radijsko stavbo prišla ob spremstvu policista. Dogodek je prijavila na policijo. A žal ni bila edina, ki je bila deležna napadov. »Tudi name so se drli, da sem rdeča to in ono. Do svojega delovnega mesta sem morala skozi radijsko stavbo. Ni bilo prijetno,« je zapisala voditeljica oddaje Tednik Jelena Aščić. Žaljivk je bila deležna tudi radijska voditeljica Nataša Štefe. »'Komunisti!« se zadere name, ko odklepam kolo pred radijsko stavbo. 'Srečno pot,' mu prijazno zakličem. Še dobro sem jo odnesla, na starejšo kolegico so se drli prostitutka,« je zapisala na twitterju.

»Takšno agresivno vedenje je posledica načrtnega netenja nestrpnosti in sovražnosti do novinarjev in drugih zaposlenih na RTVS, zaradi katerega vse pogosteje prihaja do podobnih incidentov, kar je nesprejemljivo,« so zapisali aktivi MMC, informativnega programa televizije in radia, koordinacija novinarskih sindikatov RTVS in svet delavcev RTVS.

Rupar pa, hja, sprva je trdil, da gre za zrežiran incident, pozneje pa, da se dogodek ni zgodil.