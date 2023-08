Kolumna Miše Terček: Musk vs. Zuckerberg

Medtem ko je Slovenija te dni zaradi poplav prva novica tudi v informativnih oddajah na tujih televizijah po Evropi in ko ljudje s težkim srcem spremljamo videoposnetke in fotografije posledic ujme, je še toliko bolj bizarno prebirati, kako nekateri živijo v vzporednem svetu, kjer vladata moč in denar. V preteklosti smo na televiziji lahko spremljali številne športne in manj športne dvoboje, denimo v ringu ali na debatnem odru, ki so pred male zaslone privabili na milijone gledalcev. Tisti najbolj zgodovinski so podirali tudi rekorde v gledanosti. V boksu so bili nekoč prvaki, ki so bili za občinstvo pravi magnet, denimo Muhammad Ali in Mike Tyson, v sodobnih časih pa je to titulo prevzel Floyd Mayweather, ki ga je Forbes leta 2018 uvrstil na prvo mesto med najbolje plačanimi športniki na svetu. Njegovi televizijski dvoboji so v blagajno prinesli skupno več kot 1,6 milijarde ameriških dolarjev, kar je več kot njegovi boksarski kolegi Evander Holyfield, Lennox Lewis in Oscar De La Hoya.

Neverjetno priljubljeni so že desetletja tudi zrežirani dvoboji, ki jih poznamo pod imenom wrestling. Najbolj priljubljena borba organizacije WWE (World Wrestling Entertainment) ima na portalu youtube več kot 160 milijonov ogledov. V predinternetni dobi pa si je denimo dvoboj med Hulkom Hoganom in Andrejem the Giantom leta 1988 na kanalu NBC zgolj v ZDA v živo na TV ogledalo več kot 33 milijonov Američanov.

O političnih dvobojih ne bomo izgubljali preveč besed, saj so ti stalnica na skoraj dnevni bazi, a tisti najbolj izstopajoči so večinoma tik pred (parlamentarnimi ali predsedniškimi) volitvami. V ZDA najbolj gledan ostaja dvoboj leta 2016 med takratnima predsedniškima kandidatoma Hillary Clinton in Donaldom Trumpom, ki je pred TV-zaslone privabil več kot 84 milijonov gledalk in gledalcev, bitka med Trumpom in Bidnom, ki je sledila štiri leta kasneje, je na tretjem mestu z nekaj več kot 73 milijoni gledalcev, na drugem mestu pa sta Jimmy Carter in Ronald Reagan iz leta 1980.

Prihajajoči dvoboj pa utegne podreti vse rekorde, saj sta vpletena lastnika največjih spletnih omrežij. Direktor Tesle in lastnik družbenega omrežja X, nekdanjega Twitterja, Elon Musk je namreč sporočil, da se bosta z ustanoviteljem Facebooka, ki danes spada pod okrilje Mete, Markom Zuckerbergom spopadla v neposrednem prenosu na spletu (nedvomno se bo za pravice za prenos borbe potegovala tudi katera od največjih televizij). In to ne verbalno, temveč fizično (ja, prav ste prebrali). Dvoboj naj bi potekal kar v kletki.

Musk trdi, da se na dvoboj milijarderjev pripravlja z dviganjem uteži, in sicer v svoji pisarni, Zuckerberg pa že dlje trenira borilne veščine in je letos objavil, da je nastopil na svojem prvem turnirju v veščini jiu jitsu.

Vse skupaj se morda sliši nekoliko smešno, saj ne gre za profesionalna športnika, a nedvomno bomo priča spektaklu, ki naj bi se zgodil v Las Vegasu, brez konkurence. Obenem je Musk napovedal, da bodo zbrani denar (ki ga po vsej verjetnosti ne bo malo) podarili ameriškim vojaškim veteranom. Dobrodelna nota je dodana vrednost, ki lahko šovu, o katerem lahko prvi mož WWE Vince McMahon najbrž le sanja, prinese zgolj še več gledalcev.

Številni se upravičeno sprašujejo, ali morda pri vsem skupaj ne gre le za brezplačno (samo)promocijo dveh superpremožnih zemljanov, saj trenutno oba promovirata novi spletni omrežji – Zuckerberg želi namreč s platformo Threads konkurirati Twitterju, Musk pa je slednjega pred kratkim preimenoval v X ter napovedal, da ga bo preoblikoval v več kot le družbeno omrežje.

Ali lahko vse skupaj rešita s pestmi v kletki, pa bomo morda lahko videli že kmalu.