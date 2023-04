Kolumna Miše Terček: Ločitve so pač zanimive

Gledalke in gledalci imamo po eni strani na malih zaslonih radi romance in ljubezenske zgodbe s srečnim koncem, po drugi pa se ne branimo bolj škandaloznih TV-serij, ki obravnavajo teme, kot so zakonski prepiri in ločitve. Prav o ločitvi je ponovno precej priljubljena serija na programu HBO (Max), v kateri v glavni vlogi nastopa Sarah Jessica Parker, zvezdnica nadaljevanke Seks v mestu, kjer je upodobila nepozabno kolumnistko in modno ikono Carrie Bradshaw.

V seriji, ki je kar direktno naslovljena Divorce (Ločitev), pa Sarah Jessica igra Frances Dufresne, poročeno žensko, katere afera z ljubimcem sproži postopek ločitve od moža Roberta, ki ga igra sarkastični Thomas Haden Church, najbolj znan po vlogi Neda v humoristični TV-seriji Ned & Stacy. Ločitve so pač zanimive. Še bolj pa zgodbe, ki pripeljejo do njih. Gledalke in gledalci smo v tem pogledu brezsramno radovedni, vtikljivi in celo nekoliko voajerski. Ko opazujemo druga življenja oziroma drug par, ki mu ne gre najbolje, naše zakonske ali partnerske težave vsaj za nekaj časa izginejo. Tovrstne serije so torej koristne tudi kot nekakšna terapija.

Zakonca Dufresne imata glede na težko tematiko dokaj zabavno zgodbo, vse skupaj pa je dobro začinjeno s humorjem, zato ne pričakujte kakšnega morečega scenarija. Serijo Ločitev lahko dejansko spremljate za sprostitev – pravzaprav boste imeli občutek, da gledate spoj Seksa v mestu in Neda & Stacy. Hja, sodeč po dotični nanizanki, je ločitev lahko tudi zabavna, četudi se partnerja nenehno kaznujeta, prepirata in v vse skupaj vmešavata otroke in prijatelje. Slednji so sploh vredni svojega denarja, saj njihovi partnerski odnosi niso nič boljši. V uvodni epizodi ena od njih na svoji rojstnodnevni zabavi za 50 let dobesedno ustreli svojega moža s pištolo. Ta nato konča v bolnišnici, Robert, ki je na sveže v ločitvenem postopku, pa ga redno obiskuje ter mu pravi, da je njegov edini pravi prijatelj, saj so vse druge (ženine) prijateljice vedele za njeno afero. Njemu pa ni nihče nič povedal, ponavlja. Pa saj v resnici je vedno tako. Prevarani vedno izve zadnji, potem ko ve že vsa okolica, celotno mesto, vsi sosedje in sodelavci. To je nekaj povsem običajnega. V odnosih in ljubezni smo nemalokrat slepi za početje in dejanja naših partneric oziroma partnerjev.

A Ločitev ni le površinska komedija zmešnjav, ki se norčuje iz (ne)resnosti dveh zakoncev, ki se ne znata zrelo raziti, temveč je tudi kompleksna zgodba dveh močnih osebnosti, ki v breznu razdora ponovno najdeta tudi skupne točke, pozabljene trenutke in potlačena čustva. V ločitvenem postopku se torej pojavi tudi luč na koncu tunela, ki je upanje. A postopek je dolg in mučen, pa četudi na trenutke tako zabaven, da serije enostavno ne boste mogli prekiniti.

Sarah Jessica Parker je o njej dejala, da je namenjena tistim, ki radi delijo čustva o svojih partnerjih in tudi njihovih skritih razmišljanjih. »Zelo pametni ljudje lahko storijo tudi smešno grozne stvari. Lahko koga prizadenejo, ne da bi se tega zavedali,« je dejala in poudarila, da nasvetov za dober zakon v tej seriji ne boste dobili. To je res. Kje pa jih sploh lahko? Vse je loterija. Še posebno zakon. Ločitve pa so redko čiste in gladke.

Zgodba serije Ločitev je preprosta. Frances v zakonu ni več srečna. Ko Robert izgubi službo, se Frances odreče svojim sanjam in prevzame skrb za družinski proračun. Neizpolnjena in nesrečna se zaplete v afero z drugim moškim. Vse drugo vas čaka v treh sezonah oziroma 24 epizodah (na HBO MAX), za katere vam ne bo žal, da ste si jih ogledali.