Kolumna Miše Terček: Koliko zaslužijo influencerji?

Trg reklamnih oglasov se je s prihodom interneta in družabnih omrežij precej spremenil. Predvsem potrošniki (ali bolje: uporabniki) smo tisti, ki smo na oglase danes pozorni drugje in drugače kot nekoč. Več je tudi prikritega oglaševanja in tako imenovanega »product placementa« oziroma (slovensko) umeščanja prodajnih izdelkov v okolje, kar naj v osnovi sicer ne bi bila reklama. Tega je polno na instagramu, tiktoku in drugih mestih, ki ga zasedajo novi utelešeni jumbo plakati, ki so influencerji, tako imenovani spletni vplivneži. Marsikateri od tega zelo dobro živijo. So nekakšni sodobni zvezdniki. Tudi pri nas jih imamo nekaj.

Pa poglejmo nekaj številk, da si boste vse skupaj lažje predstavljali in verjeli, da ne gre zgolj za drobtine, kot radi trdijo zlobni jeziki ali tisti, ki sodobnega načina prodaje novim generacijam morda ne razumejo. Trg influencerjev je skoraj čez noč postal ena od najučinkovitejših oblik spletnega oglaševanja, lani pa je bil globalno ocenjen na vrtoglavih 15 milijard ameriških dolarjev. Za primerjavo lahko zapišemo, da je bil še leta 2016 vreden »zgolj« 1,7 milijarde. Pri tem sta kakopak pomagala razvoj in širitev instagrama ter tiktoka, ki imata danes skupaj več kot tri milijarde uporabnikov, največji facebook (danes namenjen nekoliko starejšim generacijam) pa uporablja kar tri milijarde ljudi. Gre torej legitimno za nove medije, ki jih je leta 2023 nemogoče ignorirati, lahko pa jih (znotraj zakonov – denimo v EU) skušamo regulirati, saj pravila niso zastavljena tako jasno kot denimo pri klasičnih (tradicionalnih) medijih, kot so tiskani časopisi, televizije in radijske postaje.

Pa poglejmo nekaj največjih spletnih influencerskih zaslužkarjev. Zvezdniški nogometaš Cristiano Ronaldo dobi za eno objavo na instagramu nekaj manj kot 2,142.000 evrov. Sledi mu spletna starleta Kylie Jenner z nekaj manj kot dvema milijonoma evrov, njena polsestra Kim Kardashian pa je na lestvici najbolje plačanih instagramerjev šele na šestem mestu (1,157.000 evrov za eno objavo). Glede na to, da je povprečna neto plača v Sloveniji dobrih 1400 evrov, vam je lahko jasno, zakaj se številni mladi pri nas raje lotevajo influencerstva. Ker je trg majhen, je manj tudi uspehov. A nekaj jih vseeno je.

Številke v Sloveniji niso tako kolosalne kot v tujini, a če jih influencer nabira sproti, jih niza in ima dogovore za redne objave, se lahko nabere nekaj cvenka. Najvišje cene za objavo na družabnih omrežjih se pri nas gibljejo okoli 500 evrov, več je seveda tistih, ki svoje objave kompenzirajo oziroma v zameno za objavljene artikle ali storitve. Vsekakor pa se trg še naprej razvija in v prihodnosti bo tega vedno več, zato je morda čas, da ob influencerjih (tistih, ki svoj posel jemljejo resno in ga opravljajo profesionalno) ne zavijamo več z očmi, temveč jih raje poskušamo razumeti, saj so postali del sodobnega poslovnega in družbenega sveta.