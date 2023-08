Kolumna Miše Terček: Kaznovana pisateljica

Britanski pisateljici J. K. Rowling v resnici ne gre slabo. Kot avtorici uspešnic o Harryju Potterju ji je uspelo po svetu prodati več kot 600 milijonov izvodov knjig, njenega literarnega junaka pa poznajo domala vsi, saj so o njem posneli tudi številne uspešne hollywoodske filme, ki so v blagajne kinematografov skupaj prinesli skoraj osem milijard ameriških dolarjev. Avtoričin kos te finančne torte ni majhen, saj njeno premoženje ocenjujejo na vrtoglavo milijardo dolarjev.

A težave pisateljice v zadnjih letih niso finančne ali ustvarjalne, temveč predvsem družbene. Že pred nekaj leti je namreč začela na družbenih omrežjih in v intervjujih izražati svoja stališča in poglede na ženskost, spol in transspolne osebe. Zvezdniki in zvezdnice, ki so se nepremišljeno lotevali omenjenih tematik, so se lahko, zaradi občutljivosti vsebine, kaj kmalu znašli na črnem seznamu. Nekaj podobnega se je zgodilo tudi J. K. Rowling oziroma se ji nenehno dogaja, saj si očitno kar ne more pomagati, da ne bi vztrajala pri svojem in skušala pojasniti nekaj, kar je izjavila že večkrat. A ob tem se zdi, da tone in tone vse globlje, se zapleta in da ji niti njeni svetovalci za stike z javnostmi ne znajo (ali ne morejo) več pomagati.

Zadnji od ukrepov proti pisateljici se je zgodil v muzeju popkulture (MoPOP) v ameriškem mestu Seattle. Očitajo ji namreč prej omenjeno sovražno retoriko proti transspolnim osebam. Vodja razstavnih projektov v omenjenem muzeju Chris Moore, ki se prav tako identificira kot transspolna oseba, je denimo pred časom na svojem spletnem blogu objavil zapis z naslovom Ona-ki-ne-sme-biti-imenovana. »V svetu Harryja Potterja obstaja neka hladna, brezsrčna entiteta, ki uživa veselje, in tokrat dejansko ni morakvar (izmišljeni lik iz knjig o Harryju Potterju, ki varuje čarovniški zapor Azkaban). Radi bi se strinjali s spletno teorijo, da so bile te knjige dejansko napisane brez avtorja, vendar je ta določena oseba preglasna s svojimi zelo sovražnimi in razdiralnimi pogledi, da bi jih lahko prezrli,« je med drugim zapisal Moore.

Razstava, ki nosi naslov Fantazija: svetovi mitov in magije, na kateri so na ogled spominki iz filmov o mladem čarovniku, je sicer še vedno na ogled, a brez omembe avtorice. »To ni popolna rešitev, vendar je to tisto, kar smo lahko naredili kratkoročno, medtem ko smo določali dolgoročne prakse,« so sporočili iz muzeja.

Kako ločiti umetnost od umetnice? Je to sploh mogoče? To ostaja večno vprašanje, na katero nis(m)o naleteli prvič. Zagotovo pa bo zaradi kontroverznih izjav J. K. Rowling vsaj nekaj škode utrpela tudi franšiza Harryja Potterja, nedvomno pa tudi zapuščina pisateljice, čeprav avtorica o slednji pravi, da jo skrbi za sedanjost in ne za to, kaj bo pustila za sabo. No, ja, zgodovinski spomin le ni tako nepomemben. Kako že gre tisti znani citat: »Kdor ne pozna preteklosti, nima prihodnosti?« V opomin znani pisateljici bi bilo lahko že dejstvo, da so se od nje in njenih izjav oddaljili številni igralci in igralke iz filmov o njenem čarovniškem junaku. To, kaj bi na njene izjave porekel Harry Potter, pa je žal v rokah avtorice.