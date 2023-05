Kolumna Miše Terček: Kaj so vam zamolčali

Tudi kralji in kraljice niso več to, kar so bili. Pričakovano, saj živimo v 21. stoletju, in ne v kakšni pravljici. A za marsikoga je kronanje še danes, v dobi demokracij, v katerih naj bi imelo oblast ljudstvo, ki svoje predstavnike izvoli na volitvah, privlačno. Tudi leta 2023 se je v Veliki Britaniji kronanje kralja Karla III. prodajalo kot spektakel, ki ga enostavno ne morete zamuditi. Kot gala dogodek, ki je enako pomemben za elito, ki se je v pregrešno dragih oblekah povsem po oskarjevsko skrivala na rdeči preprogi, kot tudi za navadne smrtnike, slehernike, podložnike, če želite, saj že ravno govorimo o kraljevi družini, katere moč se deduje zgolj po krvni liniji – iz roda v rod. Modra kri je torej garancija, da boste imeli vpliv le zaradi tega, ker ste se rodili v pravo zibelko.

Med fotografijami kronanih glav in navdušenjem množic se najdejo tudi druge novice, ki so vam jih zamolčali.

Starejši državljani Združenega kraljestva večinoma s tem nimajo težav, ta cirkus so sprejeli kot del tradicije, ki je za Otok nedvomno tudi donosna turistična niša. Pa to res odtehta dejstvo, da naj bi sobotno kronanje človeka, ki je še pred kratkim slišal na ime princ Charles, britanske davkoplačevalce stalo najmanj 114 milijonov evrov ter da gre za največjo varnostno operacijo v zgodovini? To je sicer šele vrh ledene gore. Težavo pri tem predstavljajo tudi mediji, ki kronanje povzemajo precej nekritično in zgolj poročajo, namesto da bi podajali tudi različna mnenja, stališča ter odpirali teme, ki za kraljevo družino morda ne bi bile najbolj prijetne, za državljanke in državljane pa vsekakor koristne.

A manjše zanimanje za kronanje je predvsem posledica mlajših generacij, ki niso več vajene sedeti pred malimi zasloni in občudovati zlate krone, posute z dragimi kamni. Prenos kronanja novega britanskega kralja si je namreč po televiziji ogledalo zgolj 19 od približno 68 milijonov Otočanov oziroma kar deset milijonov manj, kot jih je gledalo prenos pogreba nedavno umrle kraljice Elizabete II. Torej so se Britanci raje poslovili od kraljice kot pozdravili novega kralja. A mediji, ki so večinoma v lasti desničarskih milijarderjev, ki podpirajo vladajoče konservativne stranke, te pa britanski dvor, so prodajali propagando monarhije, ki bi ji jo lahko zavidala tudi kakšna totalitarna država, v kateri novinarji niso ravno svobodni. Britance in Britanke so denimo med kronanjem pozvali, naj zaprisežejo zvestobo kralju in njegovim potomcem ter naslednikom, kar je pričakovano sprožilo plaz kritik.

Na Otoku so konec tedna okronali kralja Karla III. in kraljico Camillo. FOTO: ISAAC MAYNE/DCMS/WIKIPEDIJA

Plaz kritik pa je sprožila tudi šokantna ugotovitev, da v Združenem kraljestvu očitno ni več pravice do mirnega protesta, saj je policija pred sobotnim kronanjem Karla III. aretirala vodjo skupine nasprotnikov britanske monarhije Grahama Smitha. Skupno je bilo med sobotnim slavjem v Londonu pridržanih 52 ljudi. Skupina Republic, ki se zavzema za ukinitev monarhije, je v soboto namreč pozvala k protestu. Na trgu Trafalgar Square se je nato zbrala manjša skupina protestnikov. Graham Smith je bil v pridržanju okoli 16 ur. »V Združenem kraljestvu ni več pravice do mirnega protesta,« je nato zapisal na twitterju, z njim pa se je strinjal tudi poslanec opozicijske laburistične stranke Richard Burgon, ki je dejal, da je zaradi tega »globoko zaskrbljen«. »Kar koli si kdo misli o monarhiji, pravica do mirnega protesta je temelj demokracije,« pa je poudarila njegova strankarska kolegica Zarah Sultana.