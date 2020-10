Kolumna Miše Terček: Iskrena Kim Kardashian

Ne glede na to, kaj si mislimo o naravi njenega dela, je iz svojega imena ustvarila blagovno znamko.

Kim Kardashian se je v pogovoru z Davidom Lettermanom izkazala kot bistra sogovornica. FOTO: NETFLIX

Da TV-voditelj David Letterman ne potrebuje posebne predstavitve, med drugim se ga je prijel vzdevek kralj poznih večerov, kar se (seveda) nanaša na njegove pogovorne šove, zaradi katerih je postal mednarodno prepoznaven, smo ugotovili že v eni od prejšnjih rubrik TV na oko. Kot tudi to, da je splošno znano, da je bil edini, ki je bil večji od Jaya Lena in Conana O'Briena.V pop kulturi je prva referenca, ko omenjamo televizijske šove, za njih je postal nekakšen sinonim, lahko gremo celo še dlje in trdimo, da je Johnny Carson (nekdanji voditelj The Tonight Showa) postavil temelje, Letterman pa jih je nadgradil, posodobil in za vedno zaznamoval. Letterman je The Late Show vodil med letoma 1982 in 2015, gostil vse, ki so kar koli pomenili v svetu šovbiznisa – od glasbenikov do igralcev pa tudi politikov. Klasična televizija je v njegovem času doživela vrhunec, vzpon in padec, saj je vodilno mesto v svetu medijev prevzel internet in z njim spletna televizija.Gledalec je postal tisti, ki narekuje urnik oziroma si ga ureja po svoje. To je ugotovil tudi Letterman in pametno presedlal na Netflix, kar je bilo za nekoga, ki je desetletja preživel kot zaščitni znak enega od največjih klasičnih televizijskih koncernov, velik korak naprej in obenem tiho priznanje, da je internet res povozil in premagal televizijo. Letterman pa ni spremenil zgolj mentalitete, temveč je drastično spremenil tudi svoj videz. Iz geekovskega očalarja je postal hipsterski dolgobradi kul fotr. Čeprav si ne dela utvar in večkrat, tudi v oddaji, glasno poudarja, da ga je tehnologija povozila oziroma da ga je povozil čas. A v resnici ni tako.Za oddajo, ki nosi naslov My Next Guest Needs No Introduction (Moj naslednji gost ne potrebuje predstavitve), skrbno izbira goste. Morda celo bolj premišljeno kot prej, saj ima zdaj vajeti popolnoma v rokah. Internet namreč dovoljuje več svobode in manevrskega prostora. V prvih dveh sezonah (v letih 2018 in 2019) je med drugim gostil nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obamo, igralca Georgea Clooneyja, pakistansko aktivistko Malalo Yousafzai, raperja Jay Z-ja, radijskega voditelja Howarda Sterna, pop zvezdnika in uspešnega podjetnika Kanyeja Westa, ženo milijarderja Billa Gatesa in predsednico njune fundacije Melindo Gates, za začetek tretje sezone, ki je luč sveta ugledala prejšnji teden, pa si je za prvo gostjo izbral razvpito vplivnico Kim Kardashian. Za nekoga, kot je Letterman, je to precej nenavadno, saj David velja za razgledanega intelektualca, zagrizenega podpornika demokratov in gorečega nasprotnika Donalda Trumpa. Odkar je njegova oddaja na Netflixu, je vse bolj političen. Seveda ni edini, saj so razmere, v katerih se je znašla Amerika, iz dneva v dan bolj bizarne in skrb vzbujajoče. A Letterman je vseeno Letterman, gledalke in gledalci mu zaupajo in verjamejo, saj njegovo mnenje šteje.Zakaj torej novo sezono začeti z razvajeno zvezdnico resničnostnega šova in influencerko z instagrama? To je bilo vprašanje, ki se je ob začetku ogleda najbrž zastavljalo marsikomu, tudi meni. Kaj ima Kim Kardashian v tem kritičnem predvolilnem času za povedati Ameriki? In kakšno korist, poleg visoke gledanosti in odmevnosti, bo imel od tega Letterman, ki je svojo kariero že tako ali tako naredil in dodatne publicitete resnično ne potrebuje?A Letterman, kot smo že ugotovili v zgornjih vrsticah, pri svojih 73 letih (po 38 letih televizije) tudi v digitalni eri ničesar ne prepušča naključju. Če kaj, boste po ogledu njegovega intervjuja s Kim Kardashian slednjo vsaj kanček bolj spoštovali. Če že ne spoštovali, pa morda razumeli in uvideli, da uspešna vplivnica ve, kaj počne, predvsem v svojem poslu. Svoje privilegiranosti (odraščala je namreč v premožni družini v bogatem delu Beverly Hillsa) in pomanjkanja stika z zunanjim svetom se še kako zaveda. Kim, ko je sedela nasproti Lettermana, pronicljivega sogovornika, je delovala nadvse pristno in iskreno. Lahko bi rekli, da smo gledalci v njej videli tudi izjemno čustveno inteligentno osebo.In ne glede na to, kaj si mislimo o naravi njenega dela (resničnostni šov, v katerem kamere spremljajo vsakdan njene družine, in njen ekshibicionizem na instagramu), je iz svojega imena ustvarila blagovno znamko, zaradi katere je danes vredna dobrih 900 milijonov ameriških dolarjev, torej skoraj milijardo.V intervjuju je med drugim pojasnila razvoj družinskega resničnostnega šova (Keeping Up With The Kardashians) in dejala, da so znotraj družine sklenili, da bodo sebe igrali karseda pristno in da je težje igrati sebe kot pa lik v neki režirani limonadi, saj te morajo gledalci vzljubiti takšnega, kakršen si. Letterman je priznal, da ima s tem težavo, saj prihaja iz časa, v katerem niso cenili tega, da si bil slaven zgolj zaradi tega, ker si slaven (berite: brez klasičnega talenta). Marsikdo ima s tem težavo, tudi jaz. A na Kim Kardashian zaradi dotičnega intervjuja gledam zelo drugače.