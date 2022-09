Nedavno afero Smodej oziroma Fotopub so nekateri politiki na desnici izkoristili za politizacijo, in sicer demoniziranje nekaterih politikov na levici in kulturnikov. Slednji naj bi po nenehnem poudarjanju stranke SDS uživali »prepovedane droge«. Tarča je bila predvsem stranka Levica, ker naj bi si njen koordinator na enem od posnetkov vidno grizel nohte, kar je sicer smešen argument, a politika je že tako ali tako postala cirkus, šovbiznis, ljudje pa smo očitno takšnih zgodb vedno znova lačni. Luka Mesec, koordinator Levice ter minister za delo, enake možnosti in socialne zadeve, ...