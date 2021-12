Kolumna Miše Terček: Doza božičnih filmov

Še dober teden nas loči od božičnih praznikov (ali pa slaba dva tedna, če ste bolj pesimistični in prej opazite, da je kozarec na pol prazen kot na pol poln) in televizije ne zaostajajo kaj dosti od okrašenih mest. Ulice so polne božičnih okraskov in luči vseh vrst, ki se svetijo tudi z oken domovanj ljudi najrazličnejših statusov in pripadnosti. Morda si katere od njih še nikoli niste ogledali, morda pa nimate nič proti temu, da si kak film ogledate znova. In če župani oziroma županje ter trgovci in trgovke skrbijo za to, da nam pričarajo vzdušje, ki ga bomo do prihoda božiča najbrž že vsi...