Kolumna Miša Terčeka: Največji med vedeževalci

Mercado (1932–2019) v poznejših letih

Astrološki zvezdnik Walter Mercado na vrhuncu slave FOTOGRAFIJI: NETFLIX

Jasnovidci, napovedovalci prihodnosti, so bili za televizijo že od nekdaj zanimivi. Še posebno za gledalce, ki veliko časa preživijo doma in se pogosto sprašujejo o svoji usodi. A tokrat ne bomo razpravljali o tem, ali le iščejo lažno upanje, da se nato glede svojega življenja počutijo bolje, temveč zgolj, kaj takšne oddaje pomenijo s televizijskega vidika. Tudi v Sloveniji so se po osamosvojitvi vedeževalci na malih zaslonih razpasli kot gobe po dežju. Nekateri so s pomočjo televizije postali tudi širše prepoznavni zvezdniki, med najbolj izpostavljenimi je bil denimo Danijel Šmid - Danny. Njegova oddaja Dannyjeve zvezde je imela kar 2250 epizod, kar jo uvršča med najdlje trajajoče oddaje v Sloveniji, družbo ji delajo TV Dnevnik, TV Tednik in Parada plesa oziroma Dance session. O tem, kaj ljudi žene, da gledajo oddajo, v kateri voditelj govori o usodi drugih, torej tistih, ki kličejo in se nato pred tv-občinstvom v živo pogovarjajo o svojih težavah, ostaja enigma.A največji zvezdnik med vedeževalci oziroma v tem primeru televizijskimi astrologi je bil lani umrli Walter Mercado, ekscentrik prve vrste in človek, ki je bil rojeni nastopač. Nič čudnega, da je dokumentarni film o njem te dni med najbolj gledanimi vsebinami na Netflixu.Walter Mercado je v to, da ima vedeževalske sposobnosti, verjel že kot otrok. V dokumentarcu pripoveduje zgodbo, kako je rešil skoraj poginulo ptico, da je nato spet odletela. Soseda, ki je vse skupaj menda videla, je besedo o »čudežnem« dečku nato ponesla naokoli. In kmalu so se v hiši Mercadovih v domačem Portoriku zbirale dolge vrste ljudi, ki so želele, da se jih deček zgolj dotakne in odpravi njihove težave. A Mercado ni takoj izbral poti nekakšnega »izbranca« množic, temveč se je najprej posvetil nastopanju, postal je plesalec ter sčasoma vzljubil oder in kostume. Imel je neverjetno karizmo, o kateri pričajo tudi sogovorniki in sogovornice v omenjenem dokumentarcu, ki so ga naslovili Mucho Mucho Amor (Veliko, veliko ljubezni): Legenda o Walterju Mercadu.A zgodba in karizma nekega vedeževalca ne bi bili dovolj, da za sabo potegne toliko ljudi. Skrivnost njegovega uspeha se je skrivala v njegovem nastopu in njegovi pojavi. Namreč Walter se je oblačil v nadvse ekstravagantne in razkošne kostume, v katerih je deloval nezemeljsko. Bil je rock zvezdnik, cirkusant in diva v enem. Poleg tega je bil njegov spol dobesedno nedoločljiv. Včasih je bil kot hollywoodska igralka, spet drugič kot zapeljivi latino ljubimec. Sam je v dokumentarcu izjavil, da je v resnici aseksualen, saj da se ljubi z vsem, kar ga obdaja, z naravo, stvarmi in drugimi lepotami, da za seks ne potrebuje človeka.V najboljših časih ga je poznal ves špansko govoreči svet, pozneje tudi ZDA in Velika Britanija. Imel je oddaje po vsem svetu, televizijske in radijske, pa tudi astrološke napovedi v največjih časopisih. Služil je milijone, njegova oddaja o astrologiji pa je bila pravzaprav prva, ki je bila temu posvečena v celoti in je bila del dejanskega televizijskega programa. Vse to se je razvilo v vedeževalsko televizijo, v kateri so nato v njegovem imenu odgovarjali in se na telefone oglašali tisoči drugih vedeževalcev, za katere je jamčil, da so najboljši.A zakaj je bil prav Mercado tako drugačen, da ga je vzljubil ves svet? Morda predvsem zato, ker ni nikoli izrekel ene same slabe napovedi. Stranke in gledalce je bodril in jim vplival pozitivno energijo. Bil je šov na dveh nogah, ljudem je dajal občutek, da se ne bo zgodilo nič slabega. In če je verjeti njegovim bližnjim, je bil v tem popolnoma iskren, a njegova naivnost ga je pripeljala tudi do tega, da je zaupal napačnim poslovnežem in se na vrhuncu kariere zapletel v posle, v katerih je brezglavo podpisoval pogodbe. Izkazalo se je, da je podpisal tudi takšno, v kateri je svoje ime in storitve prepisal na poslovneža Billa Bakulo, ki mu je s tem tako rekoč odvzel ime in uničil kariero. Kmalu po večletnem sodnem postopku je Mercado doživel srčni napad. Odtlej ni bil več isti, pravijo. Večkrat je načrtoval vrnitev na televizijske zaslone, a je ni uresničil. Živel je od javnosti umaknjeno življenje, nekateri so trdili, da ni želel, da bi ga gledalci videli, da se je postaral, čeprav mu plastične operacije niso bile tuje.A ko so ga snemale Netflixove kamere, se je hitro razigral in kmalu smo imeli pred očmi tistega starega Walterja Mercado, ki je s svojo karizmo in značilnim pripovedovalskim slogom zasvojil domala ves svet. Bil je Little Richard astrologije ali pa (morda celo bolje) Liberace vedeževanja. Vsekakor zvezdnik, ki mu je bila slava (če uporabimo njegove besede) usojena, obenem pa tragična figura, ki je verjela, da lahko z nečim spremeni svet, a ga je nato taisti svet razočaral in mu odvzel edino, kar je rad počel.