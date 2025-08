Kolumna Mihe Šimnovca: Zeleni ferrari zaostal za cel krog

Ko sem imel novembra lani pogovor z Adamom Deliusom, predsednikom ljubljanskega nogometnega kluba Olimpija, je kar sijal od silne sreče. Za to je imel vse razloge, saj je zmajem odlično kazalo tako na državnem prvenstvu kot tudi v skupinskem delu Uefine konferenčne lige.

Veliko zaslug za to, da so zeleno-beli nogometaši pred letom dni navduševali iz tekme v tekmo in skoraj kot za stavo nizali zmage, je imel vsekakor tedanji trener Victor Sanchez. Španski strokovnjak je hitro vzpostavil pravo kemijo v moštvu in ga bolj ali manj uspešno do konca sezone vodil prek vseh preprek.

Delius tedaj, razumljivo, ni skoparil s pohvalami na Sanchezov račun. Kakor je med drugim zaupal v intervjuju, so se – preden so ga izbrali za trenerja – večkrat sestali z njim in ga dobro proučili. »Zanj lahko rečem, da je pravi 'dirkač' za našega ferrarija,« je nemški poslovnež navedel slikoviti primerjavi za 49-letnega Madridčana in Olimpijo.

Čeprav je Sanchez z zelenim »ferrarijem« kot zmagovalec pridrvel v cilj državnega prvenstva in z ekipo osvojil lovoriko, je bilo (uspešnega) sodelovanja konec že po eni sezoni. Odgovorni v ljubljanskem klubu so poiskali novega trenerja, namesto omenjenega španskega strokovnjaka je za krmilo Olimpije sedel Jorge Simão.

Ko začneš dvomiti o nekom, se je treba vprašati, zakaj oziroma na kaj bi čakal.

Toda 48-letni Portugalec ni prepričal. Ne na trenerski klopi ne za mikrofonom. Kakor z roba igrišča v nedeljo zvečer ni znal pomagati svojim varovancem, ki so na derbiju tretjega kroga v Stožicah doživeli hud polom proti Celjanom (0:5), je po tekmi, na kateri je – če se izrazimo dirkaško – s svojo formulo zaostal za cel krog, deloval povsem nebogljen tudi na »zagovoru« pred besnimi ljubljanskimi navijači.

Da so Simãu, kakor vedo povedati poznavalci razmer v klubu, šteti dnevi (če že ne ure), je mogoče sklepati tudi iz Deliusovega lanskega razmišljanja. »Ko začneš dvomiti o nekom, se je treba vprašati, zakaj oziroma na kaj bi čakal,« je svojo filozofijo razkril predsednik Olimpije, ki – mimogrede – v Albertu Rieri, kot nam je omenil v intervjuju, ni prepoznal pravega »dirkača«, ampak zgolj »testnega voznika«.

A svojeglavi španski trener je že večkrat dokazal, da zna vrhunsko motivirati svoje igralce. Celjske nogometaše je odlično pripravil tudi za nedeljski dvoboj z brezzobimi zmaji, z visoko zmago pa je dobil novo zadoščenje za predlanski ne najlepši razhod od Olimpije ...