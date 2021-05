Kolumna Mihe Šimnovca: Veliko denarja, malo muz'ke

Pri Evropski nogometni zvezi (UEFA) so kljub notranjim nesoglasjem in odmevnemu poskusu vstaje največjih klubov z ustanovitvijo tako imenovane superlige, ki so jo sicer vodilni možje s pomočjo številnih navijačev v kali zatrli, bolj ali manj uspešno spravili pod streho še eno sezono lige prvakov. Toda sklepno dejanje v Portu se ni izšlo (povsem) po napovedih, poleg tega tudi ni upravičilo velikih pričakovanj številnih ljubiteljev najpomembnejše postranske zadeve na svetu.



Veliki finale – roko na srce – ni navdušil, saj ni postregel z kdo ve kako razburljivo, kaj šele spektakularno predstavo. Odlično plačani zvezdniki Chelseaja in Manchester Cityja so se sicer borili po svojih najboljših močeh, sem ter tja v neizprosnem boju tudi pretiravali, tako da jim pomanjkanja tega seveda ni mogoče očitati. Na prste ene roke pa bi lahko prešteli domiselne akcije in poteze, ki bi jemale dih ljubiteljskim žogobrcarjem.



Znova je bilo toliko rompompoma in nato na stadionu Dragao tako malo dobre igre, čeprav je bilo v njej ogromno denarja in bi moralo biti potemtakem že zaradi tega tudi obilo dobre muz'ke. Nogometni romantiki je niso dočakali, na svoj račun so pravzaprav prišli le navijači Chelseaja, potem ko so si njihovi junaki krvavo priborili prestižno lovoriko.



Vnovič se je tudi pokazalo, da (papirnati) favoriti v športu ne zmagujejo vedno. Če odmislimo privržence londonskega kluba, so namreč vsi po vrsti precej večje možnosti za končni uspeh pripisali sinje modrim iz Manchestra, ki so po bolečem porazu spet ostali brez tako zelo želene evropske krone.



Medtem se v Rigi približuje vrelišču svetovno prvenstvo elitnega razreda v hokeju na ledu, na katerem ne manjka razburljivih dvobojev, zanimivih potez, vratolomnih prodorov in zadetkov. Moštva kar tekmujejo med seboj v tem, kdo si bo ustvaril več priložnosti, kdo bo bolj domiselno preigral nasprotnika na ledu in vrhunsko akcijo kronal s spektakularnim golom. In to iz tekme v tekmo, iz dneva v dan ... Pa se na latvijskem ledu suka manj denarja, kot ga je bilo na portugalski zelenici. Očitno se da tudi z manjšimi financami dobiti veliko muz'ke.

