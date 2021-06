Kolumna Mihe Šimnovca: Šport zna biti tudi krivičen

Tamara Zidanšek je vendarle dočakala svojih (prvih) pet minut slave. Verjamem, da ne tudi zadnjih.

Starejši novinarski kolega pravi, da se ti v športu, če si pošten do njega, prej ali slej vse povrne, kar vložiš vanj. Zagotovo bi znala o tem kaj povedati tudi nova slovenska teniška junakinja, ki je navduševala na v nedeljo končanem odprtem prvenstvu Francije, na katerem se je ustavila šele v polfinalu. Z izvrstnimi predstavami je poskrbela, da so nanjo postali pozorni številni tuji novinarji in slednjič tudi domači.Tako je 23-letna Konjičanka le dočakala svojih (prvih) pet minut slave. Verjamem, da ne tudi zadnjih. Na svetovni lestvici WTA je preskočila skoraj 40 tekmic in se s 85. zavihtela na 47. mesto. In pri tem se Tamara – kot so prepričani tudi člani njene ekipe – še zdaleč ne kani ustaviti. Ob takšni miselnosti je tudi zanjo, če upoštevamo še njene močne in natančne roke ter hitre noge, meja le nebo. Zidanškova je med drugimi na lestvici s precejšnjo razliko prehitela Polono Hercog (73.) in postala prvi lopar Slovenije. Najpozneje na Roland-Garrosu je dokončno skočila iz sence, v kateri je bila kar dolgo.Bistveno manjše (medijske) pozornosti pa je bil prejšnji teden deležen uspeh koprske judoistke, ki se je na svetovnem prvenstvu v Budimpešti, kjer je moči merilo kar 661 tekmovalcev iz 118 držav, prebila vse do finala. Potem ko je ugnala štiri nasprotnice, je morala v zaključnem obračunu po hudem boju priznati premoč francoski šampionki, ki v domovini uživa status velike zvezdnice.O tem sem se na lastne oči prepričal na različnih tekmovanjih, zato ne dvomim, da je med rojaki veliko bolj znana kot, denimo, trenutno najboljša francoska teniška igralka, ki kot 49. v točkovanju WTA gleda v hrbet Zidanškovi.Tudi Leškijeva, ki se je v pičlih dveh mesecih veselila že druge kolajne na velikem turnirju, potem ko je na aprilskem evropskem prvenstvu v Lizboni osvojila 3. mesto, pogleduje proti vrhu. Na žalost pa je ne bo na olimpijskih igrah v Tokiu, na katerih lahko v sleherni kategoriji nastopi le po en(a) judoist(ka) iz vsake države.V slovenski paradni kategoriji do 63 kg bo naše barve na Japonskem branila celjska šampionka, ki je na svetovni lestvici druga in tako dve mesti pred Leškijevo. Zaradi takšnih pravil oz. omejitev zna biti šport nemalokrat tudi krivičen.