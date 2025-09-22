Kolumna Mihe Šimnovca: Poškodbe zasenčile olimpijsko generalko

Če sodimo po rezultatih tamkajšnjih preizkušenj za veliko nagrado pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS), na katere so domala vse reprezentance pripotovale v najmočnejših postavah, se kljub določenim spremembam pravil razmerja moči pri vrhu niso bistveno spremenila.

V moški konkurenci ekipno še naprej prednjačijo Avstrijci z Janom Hörlom, Danielom Tschofenigom in Stefanom Kraftom na čelu, stik z vrhom ohranja japonski zvezdnik Rjoju Kobajaši, ki je v svojo korist odločil tekmo na prenovljeni veliki napravi, poljsko čast pa sta z zmagoslavjem na superekipni preizkušnji reševala veterana Dawid Kubacki in Kamil Stoch, ki so ju mnogi v domovini že pošiljali v športni pokoj.

V lepi moštveni luči se je predstavila tudi slovenska vrsta, ki je imela z Anžetom Laniškom (5.), Domnom Prevcem (9.) in Timijem Zajcem (10.) na večji skakalnici tri tekmovalce med elitno deseterico, v družbi največjih asov pa se čedalje bolj uveljavlja tudi naš najmlajši član reprezentance A – še ne 20-letni Žiga Jančar.

Namesto da bi odgovorni stremeli k večji varnosti, postajajo smučarski skoki spet čedalje nevarnejši.

Na olimpijski generalki je ob paru Anže Lanišek - Domen Prevc, ki sta bila tretja na preizkušnji dvojic, s stopničkami navdušila tudi Nika Prevc, ki je bila druga na srednji skakalnici, na veliki pa se ji je s 4. mestom uvrstitev na zmagovalni oder le za malo izmuznila iz rok. Svetovnemu vrhu se po operaciji kolena počasi spet približuje Nika Vodan, skrbi pa forma nekdanje svetovne rekorderke Eme Klinec in preostalih naših deklet, ki so bile v Predazzu kar precej oddaljene od najboljših.

Medtem ko so moške preizkušnje – če odmislimo, da so se zavlekle pozno v večer – minile brez večjih zapletov, pa so ženske minile v senci bolečih padcev dveh zvezdnic tega športa. Po avstrijski šampionki Evi Pinkelnig si je namreč križno vez v kolenu strgala tudi Kanadčanka Alexandria Loutitt, svetovna prvakinja iz Planice 2023. Obe sta tako končali olimpijsko sezono, še preden se je dobro začela. Hudi poškodbi naj bi povzročili ožji tekmovalni dresi, zaradi katerih so hitrosti na naletu in v zraku večje, višja pa je tudi krivulja leta.

