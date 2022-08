V teh dneh se na mednarodni sceni dokazujeta slovenski moški reprezentanci v odbojki in košarki, torej v dveh ekipnih športih, ki sta izjemno priljubljena in razširjena po domala vsej zemlji. V Svetovno odbojkarsko zvezo (FIVB) je, denimo, po zadnjih podatkih vključenih kar 222 držav, Fiba, krovna hiša za igro pod obročema, pa ima le devet članic manj, torej 213. Za primerjavo: Svetovna nogometna zveza (Fifa), ki velja za največjo in najbolj globalno med vsemi, ima pod svojim okriljem 211 nacionalnih organizacij. Čeprav Slovenija tako po velikosti kot prebivalstvu sodi med (naj)manjše države ...