Kolumna Mihe Šimnovca: Ko (n)imaš na voljo dodatnega igralca

Nobenega dvoma ni, da zelo pomembno vlogo v športu igrajo tudi navijači. Več ko jih je, glasnejši so in večjo podporo dajejo. Zaradi številčne premoči pridejo na domačih tekmovanjih še toliko bolj do izraza. Zato ni nič čudnega, da privržencem v košarki rečejo tudi šesti, v odbojki sedmi, v nogometu dvanajsti igralec ... Kaj pomeni prednost domačega terena, smo se lahko vnovič prepričali tudi v minulih dveh tednih med jubilejnim 20. svetovnim prvenstvom v odbojki, ki so ga – potem ko so ga odvzeli Rusiji zaradi zloveščega napada na Ukrajino – gostili v Glivicah, Katovicah in ...