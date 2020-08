Kolumna Mihe Šimnovca: Ko ima hudič mlade ...

Nedavno mi je znanec, sicer strasten ljubitelj nogometa in še bolj goreč navijač Olimpije, vnovič tarnal nad dogajanjem v tem ljubljanskem nogometnem klubu. Še zdaj – čeprav so od zaključka državnega prvenstva minili že štirje tedni – mu ne gre iz glave, kako so lahko zmaji v končnici Prve Lige Telekom Slovenije tako popustili in izgubili bitko za lovoriko. Ki so jo zaradi lepe prednosti na neki način že držali v rokah.



A ne le to, varovanci hrvaškega trenerja Dina Skenderja, ki je sredi junija na »strateškem« stolčku ob zelenici zamenjal Safeta Hadžića, so po neuspešnem finišu s prvega mesta nazadovali celo na tretje – ob celjskih prvakih so jih namreč na koncu prehiteli tudi večni tekmeci iz Maribora. »To je polom! S takšno ekipo, kakršno je imela Olimpija, bi bil še jaz najmanj tretji, pa čeprav še niti otrok nisem nikoli vodil na igrišču,« je znova zmajeval z glavo kolega in se čudil, kako glavni in odgovorni v klubu, torej predsednik Milan Mandarić, ki daleč naokrog slovi po tem, da nima prav veliko potrpljenja do svojih trenerjev, po tako bolečem razpletu sploh še zaupa Skenderju.



Kot da veliko razočaranje po izgubljenem prvenstvu še ni bilo dovolj, je Olimpijo zaradi treh z novim koronavirusom okuženih igralcev pred skorajšnjim začetkom nove sezone doletela še karantena. Ker so medtem v Stožicah dodobra zamenjali ekipo, ki so jo zapustili številni nosilci igre z Luko Menalom, Stefanom Savićem in Tomislavom Tomićem na čelu, jim bo tudi zaradi samoizolacije – v primerjavi s tekmeci – zmanjkalo časa za ustrezno pripravo na prihajajoče izzive. Zaradi tega se zeleno-belim tudi na začetku novega državnega prvenstva ne obeta nič dobrega. Ko ima hudič mlade, jih ima očitno res veliko.



Počasi potrpljenje izgublja tudi znanec. Kot pravi, ga že mineva volja do navijanja za brezzobe zmaje. Zaradi Olimpije v tem čedalje bolj stresnem življenju ne namerava več izgubljati živcev. Ima dovolj drugih skrbi, pribije. A to sem ga v zadnjem obdobju slišal reči že večkrat ...