Z 42. evropskim prvenstvom v košarki se bo v sredo začel eden od glavnih športnih vrhuncev v letošnjem poletju. Turnir, ki ga bodo skupaj gostile štiri države (Ciper, Finska, Latvija in Poljska), bo eden od najmočnejših doslej, zagotovilo za spektakel v Limasolu, Tampereju, Rigi in Katovicah pa so navsezadnje številna zveneča imena iz lige NBA. Skupaj naj bi jih na eurobasketu nastopilo kar 32.

Največ igralcev iz najmočnejšega košarkarskega tekmovanja na svetu imajo v svojih vrstah Srbi (5), ki so po mnenju poznavalcev tudi najbolj vroči favoriti tokratnega prvenstva stare celine. Še več; vse razen osvojitve zlate lovorike bi bilo za Nikolo Jokića, Bogdana Bogdanovića, Nikolo Jovića, Nikolo Topića, Tristana Vukčevića & Co. precejšnje razočaranje. Marsikdo bi jim že vnaprej okrog vratov obesil najžlahtnejše kovine, a tudi Srbi bodo morali najprej skočiti in šele nato reči hop, česar se še kako dobro zaveda tudi njihov izkušeni selektor Svetislav Pešić.

Če sodimo po pripravljalnih tekmah, se slovenski košarkarski reprezentanci ne piše nič dobrega.

In kaj si lahko od tega EP obetamo od slovenske reprezentance z Luko Dončićem na čelu? Če sodimo po pripravljalnih tekmah, se ji ne piše nič dobrega. Izbranci selektorja Aleksandra Sekulića, ki bodo eurobasket odprli pojutrišnjem v Katovicah proti gostiteljem Poljakom, so namreč v minulih tednih kar petkrat zapustili parket sklonjenih glav, potem ko so dvakrat izgubili z Nemci (89:103 in 70:80) ter po enkrat z Litovci (72:94), Latvijci (88:100) in Srbi (72:106).

Edino zmago so vpisali proti Britancem (93:81), ki pa – roko na srce – ne spadajo v evropski vrh in zaradi tega tudi ne morejo biti pravo merilo. Slovenske košarkarje, ki so leta 2017 navdušili z osvojitvijo naslova evropskih prvakov, so sicer v različnih napovedih uvrščali okrog desetega mesta, okoli tega položaja so se sukali tudi na stavnicah.

Kakor koli že; prvi cilj naše izbrane vrste bo preboj iz skupine D, v kateri so ob Poljski še Belgija, Francija, Islandija in Izrael, ter uvrstitev v osmino finala, v tekmah na izločanje pa je – kakor športniki sami pogosto radi rečejo – možno marsikaj. To velja tudi za zdajšnje slovensko moštvo. Ko namreč ekipi poveljuje takšen igralec, kakršen je Dončić, ki je na parketu že velikokrat pokazal, česa vse je sposoben, je treba biti pripravljen na tako rekoč vse ...