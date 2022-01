Kolumna Mihe Šimnovca: Džoker ostal brez džokerja

Kdor je imel priložnost spoznati Avstralce ali je imel že kakšen stik z njihovo birokracijo, je lahko slutil, da se saga o (ne)nastopu Novaka Đokovića na uvodnem turnirju leta za grand slam v Melbournu za srbskega teniškega asa ne bo razpletla dobro. Da se bo ta zgodba, ki je močno odmevala po vsem svetu, slabo končala, je pred dnevi namignila tudi Martina Hingis.

Nekdanja švicarska zvezdnica je namreč na svoji koži izkusila, da z oblastmi na celini tam spodaj ni šale. Ko je namreč pred leti pripotovala v Avstralijo, je namreč cariniki niso spustili naprej, ker je imela pri sebi jabolko in tablico čokolade. Šele ko se jima je po krajšem pregovarjanju odpovedala, so ji dovolili vstopiti v državo. Kdor si je kdaj ogledal kakšen del zanimive televizijske serije o strogem nadzoru na tamkajšnjih mejnih prehodih, dobro ve, da na njih odgovorni ne popuščajo niti za ped.

In pri tem ne gre le za Avstralce, ki so morda tokrat res delovali nekoliko nerodno. Toda pravila so pravila, ki jih je treba spoštovati, upoštevati in se jih držati. Kdor se jih ne, sam nosi posledice in odgovarja zanje, kakor zdaj Đoković, ki so mu po enajstdnevni kalvariji pristojni dokončno zavrnili vizum in ga v nedeljo iz Melbourna poslali domov. Enako bi naredili z vami, mano in drugimi navadnimi smrtniki, če ne bi izpolnjevali pogojev za vstop v državo. Kakršni koli že so.

Za srbskega narodnega heroja slednjič niti ni bila (najbolj) usodna njegova proticepilska miselnost, temveč napačna navedba podatkov oziroma laži, v katere se je zapletel in iz katerih ni več našel izhoda. Na koncu je tudi Džoker, kakor se tudi glasi njegov vzdevek, ostal brez slehernega džokerja. Rajska Avstralija, kjer si je najboljši teniški igralec na svetu priigral skoraj polovico vseh svojih naslovov za grand slam (9) in kjer bi bil tokrat glavni kandidat za osvojitev rekordne 21. lovorike na največjih turnirjih v tenisu, se je zanj čez noč sprevrgla v pravi pekel.

V tej zgodbi ni zmagovalca, ampak so zgolj poraženci. Izgubil je Đoković, z njegovo odsotnostjo pa so nedvomno veliko izgubili tudi tenis, šport in odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu.