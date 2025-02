Kolumna Mateja Lahovnika: Zgodovinska menjava

Težko si je bilo predstavljati, da bi lahko kakšna športna novica naredila takšen medijski potres v ZDA, kot ga je novica, da so Dallas Mavericks poslali Luko Dončića v Los Angeles Lakerse. Luka Dončić je globalno najbolj priljubljen igralec košarke, z izjemo LeBrona Jamesa, zdaj pa bosta združila moči v najbolj priljubljeni košarkarski franšizi.

Vrednost Lakersov je ocenjena na kar 8 milijard dolarjev. Slaba stran prehoda Dončića v Lakerse zanj je, da poleti v Dallasu ne bo podpisal petletne pogodbe za 345 milijonov dolarjev, ampak zaradi pravil lige NBA za »le« 229 milijonov, kar pa bo zlahka nadomestil s komercialnimi pogodbami, saj je Los Angeles veliko večji trg od Dallasa, franšiza Lakersov pa je globalno veliko bolj prepoznavna in vrednejša, kot so Mavericks iz Dallasa.

Slovenci smo lahko vsaj malo ponosni, kako v teh dneh novice, povezane s Slovenijo, tresejo ZDA.

Zato je toliko bolj bizarno in smešno sporočilo stranke Levica, češ da je Dončić žrtev nekakšnega ekonomskega fevdalizma, ker je delavec in nima besede pri svojem prestopu, ter naj bi bil brez moči nad lastno usodo v kapitalističnem sistemu. Politiki iz stranke Levica so pri tem zanemarili, da Luka Dončić v tem kapitalističnem sistemu, katerega žrtev naj bi po njihovem bil, zasluži milijon dolarjev na teden samo s pogodbo za igranje košarke in še enkrat toliko s komercialnimi pogodbami. Zato lahko mirno trdimo, da so politiki Levice zamudili lepo priložnost, da bi bili ob tej menjavi igralcev tiho.

Slovenci smo lahko upravičeno vsaj malo ponosni, kako v teh dneh ljudje in novice, povezane s Slovenijo, tresejo ZDA, bodisi Melania in Barron Trump v ameriški politiki ali pa Luka Dončić v športu. V ZDA je sicer daleč največji športni dogodek leta finale v ameriškem nogometu oziroma Super Bowl, ampak letos je v tednu pred tem dogodkom dogajanje v zvezi s tem zasenčila novica o prestopu slovenskega košarkarja v Lakerse. Novica pa ni tresla le ZDA, ampak je zaradi priljubljenosti Lakersov in Dončića odmevala po vsem svetu. Zato se ponuja lepa priložnost, da tudi prek Luke Dončića Slovenijo predstavimo v svetu. Vprašanje pa seveda je, ali bosta naša država in gospodarstvo to priložnost znala izkoristiti.