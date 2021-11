Kolumna Mateja Lahovnika: Velike in male ribe

Pravosodni sistem v Sloveniji je zelo učinkovit, ko gre za manjše kršitve zakonov oziroma za male ribe. Manjše prekrške in manjša kazniva dejanja procesira birokratsko učinkovito. Po drugi strani pa izkušnje kažejo, da v primeru velikih kompleksnejših zadev odpove. Do pravnomočne sodbe se proces vleče več let in se prevečkrat konča z zastaranjem. Spomnimo se samo številnih primerov gospodarskega kriminala, ko so menedžerji sistematično prečrpavali denar iz podjetij na najrazličnejše načine ter si na škodo upnikov, zaposlenih in države ustvarili veliko premoženje. Pravnomočne obsodilne sodbe lahko preštejemo na prste ene roke. Tudi v teh primerih pa so obsojeni svoje premoženje v Sloveniji brez večjih težav zavarovali pred zaplembo. Ne gre pozabiti tudi, s kakšno lahkoto je iranski državljan pred trinajstimi leti odprl račun v NLB in prek njega prelil milijardo dolarjev na številne račune po vsem svetu. Milijonska nakazila so bila izvedena na nekaj tisoč naslovov, tudi osebam z imeni Jaka Racman, stric Skopušnik in Miki Miška, ampak zgodilo se ni nič. NLB in druge nadzorne institucije niso ustrezno ukrepale niti, ko so nekatere tuje banke zavračale sumljive transakcije.

Očitno so naša sodišča sposobna učinkovito procesirati predvsem male ribe, kurje tatove in prometne prekrške. Ali smo po vsem tem še lahko presenečeni, da je po 11 letih vrhovno sodišče razveljavilo tudi sodbo v zadevi Balkanski bojevnik in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje? Osumljenim je tožilstvo očitalo, da naj bi na veliko trgovali s kokainom in tudi organizirali transport droge iz Južne Amerike v Evropo. Vrhovno sodišče pa je prejšnji teden prekinilo prestajanje kazni obsojenim in jih izpustilo na prostost. Po 11 letih smo spet na začetni točki tega procesa, obsojeni pa bodo na prostosti čakali novo sojenje. Primer balkanski bojevnik ni problem posameznika ali samo en nenavaden primer, ampak kaže na sistemski problem neučinkovitega pravosodja pri obravnavi sumov organiziranega kriminala. Slovenija očitno potrebuje korenite spremembe tudi na tem področju.