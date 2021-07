Kolumna Mateja Lahovnika: Velika priložnost

Predsedovanje Evropski uniji je velika priložnost za Slovenijo, ki jo moramo izkoristiti. Ekipa evropskih komisarjev se po tradiciji na začetku predsedovanja sestane z vlado predsedujoče države in skupaj pregledajo vse prioritete predsedovanja. Bled je ponudil odlične pogoje, baletna predstava Povodni mož pa je zvečer na blejskem otoku lepo zaokrožila in prikazala lepote Slovenije. Predsedovanje EU ponuja lepe priložnosti za predstavitev slovenskih naravnih znamenitosti in začetek je bil res dober.



Predsednik vlade Janša je skupaj s prvo damo in z visokim predstavnikom EU za zunanjo politiko ter nekdanjim predsednikom Evropskega parlamenta Borrellom izkoristil lepo vreme in opravil pohod na Triglav. Joseph Borrel je tako pri svojih 74 letih prvič splezal na Triglav. Janša je sicer že lani prek zahtevne Severne triglavske stene na Triglav pospremil tudi avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza. Vsaka članica EU predseduje pol leta, tako da bo Slovenija naslednjič prišla na vrsto v najboljšem primeru šele leta 2034, če pa se vmes EU pridruži še katera država, pa še pozneje. Zato je treba Slovenijo v vseh pogledih čim bolje predstaviti EU. V nasprotju s Portugalsko, ki je predsedovala pred nami, imamo srečo, da so lahko sestanki v živo in so evropski voditelji naveličani sestankov po spletu.



Evropska komisija je na prvi dan našega predsedovanja Sloveniji med prvimi članicami tudi potrdila program okrevanja, vreden 2,5 milijarde evrov, kar bo še spodbudilo okrevanje našega gospodarstva. Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) je prejšnji teden napovedala Sloveniji za letos 5-odstotno rast BDP, kar je za 1,5 odstotne točke bolje od jesenske napovedi. Tudi to kaže, da smo na pravi poti iz krize in da je sedaj ključno prepričati vse, ki omahujejo, da se čim prej cepijo. Virus je živo bitje, ki se prilagaja oziroma mutira, da bi preživel, in če ima na voljo dovolj veliko število ljudi, ki se ne želijo cepiti, mu bo to tudi uspelo. Zato je eden večji izzivov vseh držav v EU tudi, kako čim prej prepričati čim več ljudi, da izkoristijo priložnost in se cepijo.

