Kolumna Mateja Lahovnika: Ustvarjanje cirkusa

Protesti so v demokratičnih družbah dopustni, ne sme pa postati dopustno, da bi manjšina na ulici vsiljevala svojo voljo večini prebivalcev. Nekateri si namreč očitno domišljajo, da lahko vse druge posiljujejo s svojim mnenjem in da lahko na ulicah in trgih v imenu ljudstva počno, kar jih je volja. Kurjenje stolov na Trgu republike sredi Ljubljane, zmerjanje policistov in kršenje protikoronskih ukrepov ni nekaj hvalevrednega, ampak navadna objestnost in vandalizem.Najbolj žalostno je, da se kršitve koronaomejitev dogajajo v času, ko se zdravstveni delavci in koronabolniki soočajo s hudimi posledicami epidemije. Ustvarjanje uličnega protestnega cirkusa za vsako ceno je zato neprimerno, še posebno ko se ustvarja brez razloga. Slovenija ni nobena izjema, ampak samo ena izmed držav, v kateri veljajo omejitve v času epidemije. Največji paradoks je, da so koronaomejitve v Sloveniji celo blažje kot v večini primerljivih držav.Zaradi pravočasno sprejetih protikriznih ekonomskih ukrepov se je BDP pri nas znižal za manj kot v večini drugih držav EU. Ekonomske in socialne posledice največje svetovne gospodarske krize čutimo manj kot mnoge druge države. Po letu dni svetovne krize se je aprila brezposelnost v Sloveniji celo znižala.Zato je težko razumeti, čemu nekateri nestrpneži ob izdatni medijski podpori za vsako ceno ustvarjajo tedenski cirkus na ulicah. Nekateri so šli celo tako daleč, da so javno protestirali proti postavitvi 29 drogov na Trgu republike, na katerih bodo visele zastave članic EU, mesta Ljubljane in zastava EU med predsedovanjem Evropski uniji. Vlado so takoj obtožili, da diktatorsko posega v prostor in uničuje dobro delo glavnega ljubljanskega arhitekta.Zadrega je nastala, ko so ti isti prenapeteži ugotovili, da je dal drogove pred parlament postaviti prav ta isti ugledni ljubljanski arhitekt. Teh 29 evropskih zastav, ki plapolajo pred parlamentom, bo prav lepo popestrilo turistično podobo Ljubljane kot evropske prestolnice. Na neki način pa kažejo tudi na vso bizarnost nenehnega ustvarjanja protivladnega cirkusa. Očitno nekateri res težko prenašajo, da trenutno niso na oblasti.