Kolumna Mateja Lahovnika: Trdovratna inflacija

Slovenska inflacija, merjena z indeksom cen življenjskih potrebščin, je še vedno višja od povprečja evrskega območja. V preteklem letu so bile problem podražitve energentov in hrane. V zadnjih tednih pa so se cene energentov na svetovnih borzah znižale in približale cenam pred krizo, največji problem pa postajajo podražitve drugih dobrin in storitev, kar merimo s tako imenovano jedrno inflacijo. Očitno se je pretekla rast cen energentov in hrane prenesla v višje cene drugih proizvodov in storitev. V veliko mestih so se na primer po lokalnih volitvah komunalne in druge storitve javnih podjetij tako podražile, da je marsikoga skoraj kap, ko je dobil položnice.

Zadnji primer ekstremnih podražitev je Maribor, kjer bodo dvignili cene vrtcev za 38 %, čiščenja odpadnih voda za 30 %, avtobusnega prevoza za 20 %, prevozov z gondolo na Mariborsko Pohorje pa za skoraj 200 %. Ob tako velikih podražitvah še dolgo ne bomo znižali inflacije na 2 %. Lahkotnost, s katero mestni svetniki na predlog županov dajejo soglasja za podražitve, je neverjetna. Navsezadnje bi morali upoštevati, da se je realna bruto plača zaradi visoke rasti cen znižala za več kot 5 %, podobno pa velja tudi za pokojnine, ki so že tako ali tako nizke. V Sloveniji se zato zaradi visoke rasti cen kot snežna kepa valijo zahteve različnih skupin za povišanje plač in pokojnin.

Zaradi visoke jedrne inflacije je Evropska centralna banka v marcu že napovedala nov dvig temeljne obrestne mere. Višje obrestne mere pa bodo težava za vse, ki imajo najete kredite z variabilno obrestno mero, saj se bo obrok kredita še povečal. Fiskalni svet vlado opozarja, da lahko trajni ukrepi, s katerimi bi povečevali javno porabo, vodijo v trajno povišanje inflacije in da morajo biti protikrizni ukrepi za blaženje draginje dobro usmerjeni. Če se ujamemo v spiralo inflacije, bo zelo boleče, ker se bo življenjski standard še naprej zniževal. Izkušnje kažejo, da je inflacijo, s katero se soočamo, težko zniževati brez dobro koordiniranih ekonomskih politik. Inflacija je namreč zelo trdovratna, z njo pa tudi kriza, ki jo večina vse bolj čuti.