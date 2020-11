Kolumna Mateja Lahovnika: Stiska zaradi neuvidevnosti

Pred dnevi smo lahko na družabnem omrežju facebook prebrali pretresljiv zapis starejšega para. Oba s soprogo sta izvedela, da sta okužena s korono. Gospodu so transplantirali pljuča, njegova žena pa je le tri mesece po operaciji raka. V bloku, kjer živita, pa se nihče izmed teh, ki imajo odločbo o karanteni, te ne drži. V hudi stiski sta se znašla prav zaradi neodgovornega obnašanja posameznikov, ki se požvižgajo na ukrepe. Nekateri pač mislijo, da pravila zanje ne veljajo ali pa da je najhujše, kar se jim lahko zgodi v življenju, da ne morejo pojesti rogljička na cesti in ga morajo zavitega nesti do doma.



Zdravstveni delavci pri koronatestu palčko potisnejo v nosno votlino in tam vzamejo vzorec za testiranje, ker je nosna votlina žarišče virusa in se ta od tam širi. Zato bi moralo biti vsakemu povprečno inteligentnemu posamezniku jasno, da si mora z zaščitno masko pokriti usta in tudi nos. Tisti, ki nosijo maske nepravilno pod nosom ali celo na bradi, so tako bodisi neumni ali pa pobalinski. Verjetnost prenosa okužbe je ob pravilnem nošenju mask in vzdrževanju predpisane razdalje zelo nizka, zato je zavestno nespoštovanje teh ukrepov stvar neinteligentnosti ali žlehtnobe.



Nobena vlada ne more sama ustaviti virusa, ampak lahko le vsi skupaj s svojim vedenjem preprečimo njegovo širjenje in si obenem zagotovimo relativno normalno življenje. Če je mogoče še razumeti tiste brez zdrave pameti, ki očitno mislijo, da zdravniki palčke v nosove pri testih vtikajo iz lastnega veselja, pa je veliko težje razumeti pobalinsko obnašanje. Tisti vplivneži in politikanti, ki poskušajo na nasprotovanju nujnim zdravstvenim ukrepom graditi kariero, ne bi smeli imeti, niti sedaj niti v prihodnosti, pomembnega mesta v javnem medijskem prostoru. Preveč resne so razmere in preveč pretresljivih zgodb je, da bi se lahko šli takšno pobalinstvo. Z malo več uvidevnosti, zdrave pameti in človeške solidarnosti bi bilo vsem veliko lažje. Čim bolj dosledno in brez iskanja ovinkov bomo spoštovali ukrepe, tem hitreje in manj boleče bomo prišli iz te zdravstvene in ekonomske krize.