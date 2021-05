Kolumna Mateja Lahovnika: Sprememba strategije cepljenja

Nekateri še vedno ne razumejo, da je najboljše cepivo proti koroni tisto, ki je najprej dosegljivo.

V maju bo Slovenija prejela okrog 450.000 odmerkov cepiva, zato bo mogoče cepiti bistveno več ljudi kot do zdaj. To pa pomeni, da je bilo smiselno spremeniti tudi strategijo cepljenja. Najprej je bilo treba z omejenim številom doz cepiti najranljivejše oziroma najstarejše, v naslednjih tednih pa bo cepiva že dovolj, da se cepi glede na izražen interes. Nima več smisla postopoma spuščati starostne meje in izgubljati časa s spraševanjem in prepričevanjem ljudi, ampak je treba čim prej cepiti vse, ki se prijavijo. Raziskave nedvoumno kažejo, da je prav precepljenost prebivalstva najboljši protikrizni ukrep. Cepiva so koristna le, če so uporabljena, zato je treba čim prej cepiti vse, ki to želijo. Nekateri še vedno ne razumejo, da je najboljše cepivo proti koronavirusu tisto, ki je najprej dosegljivo in da si v času, ko jih primanjkuje, ne moremo izmišljevati, s katerim se želimo cepiti.Tisti, ki vztraja pri izbiranju, naj pač počaka na koncu vrste in da prednost drugim. Še posebno ker raziskave kažejo, da v učinkovitosti cepiv ni bistvenih razlik. Sloveniji je v tretjem valu korone uspelo epidemijo bistveno bolje obvladati kot nekaterim drugim državam, kljub temu da imamo pri nas različne gospodarske dejavnosti bolj sproščene kot pa v večini držav EU. V sosednji Italiji so maske še vedno obvezne tudi na prostem, v Avstriji so do sredine maja zaprte vse nenujne storitvene dejavnosti. Hrvaška, ki je bila pri odpiranju storitvenih dejavnosti pogumnejša od Slovenije, pa ima v zadnjih tednih precej višjo smrtnost zaradi korone. Zato je hitrejše cepljenje pred turistično sezono zelo pomembno. Pričakujemo lahko, da bodo podobno kot lani tudi letos poletni toplejši dnevi prispevali k omejevanju epidemije. Znano je, da UV-žarki zmanjšujejo možnost prenosa virusa. Ne smemo pa pozabiti, da traja pri vseh cepivih dva tedna, da se začenja vzpostavljati zaščita imunskega sistema in da je polna zaščita vzpostavljena šele dva tedna po zadnjem odmerku. Previdno obnašanje in upoštevanje ukrepov sta torej potrebni tudi po cepljenju.