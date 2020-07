Kolumna Mateja Lahovnika: Slovenija moja dežela

Turistični boni so se očitno dobro prijeli tako med ponudniki storitev kot med domačimi gosti. V prvih dneh jih je bilo največ izkoriščenih v termah in seveda na slovenski obali. Domači gosti pa so po zaslugi bonov dobro zasedli tudi kampe ob slovenskih rekah. Tako letos spet odkrivajo lepote Savinje, Soče in seveda tudi precej toplejših Kolpe in Nadiže, ki sta zaradi temperatur še primernejši za kopanje.



Turistični slogan Slovenija moja dežela je zaradi koronavirusa letos bolj aktualen kot kdaj prej. Do konca prejšnjega tedna je 2068 ponudnikov turističnih bonov od finančne uprave prejelo prvo nakazilo kot plačilo za opravljene turistične storitve. Konec julija sledi naslednje še precej večje nakazilo. Ob pomanjkanju tujih gostov bodo očitno prav turistični boni letos rešili turistično sezono. Nekateri se zato v šali že sprašujejo, ali ne bi uvedli tudi bonov za naslednje zimske počitnice.



Zelo pomembno je, da so tudi ponudniki turističnih storitev ugotovili, da je domači gost dragocen. Na začetku uvedbe so nekateri sicer poskušali z različnimi prodajnimi triki storitve, ki jih krije bon, zaračunati dražje. Potem ko so mediji opozorili na nepoštene poslovne prakse, in ko se je napovedal ostrejši nadzor nad porabo bonov, so se razmere izboljšale. Večina ponudnikov storitev je razumela, da ne smejo zlorabljati državne pomoči, če želijo ohraniti svoj ugled v očeh domačih gostov. Pohvaliti je treba tudi Furs, ki je omogočil do uporabnikov prijazno in vedno dosegljivo obliko bona v elektronski obliki. Prav tako so uporabnikom sproti na voljo vsa pojasnila v zvezi z njihovo uporabo. Kot dobra rešitev se kaže tudi prenosljivost bona med družinskimi člani, saj ga nekateri iz objektivnih razlogov ne morejo izkoristiti. Po ocenah naj bi državo boni stali največ okrog 340 milijonov evrov, ampak očitno je bil ukrep koristen. Na ta način so se ohranila mnoga delovna mesta v turizmu, predvsem pa se je spodbudilo domače goste, da spet odkrivajo domače turistične destinacije in denar porabljajo doma. V času koronakrize je namreč najbolj pomembno, da denar kroži.