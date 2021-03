Kolumna Mateja Lahovnika: Simbolno sporočilo

Javno cepljenje štirih predsednikov po tem, ko je Evropska agencija za zdravila potrdila varnost cepiva AstraZenece, je pomembno simbolno sporočilo, da je treba zdravstveni stroki zaupati in se cepiti s prvim cepivom, ki je na voljo. V Evropski uniji je treba čim prej za uporabo registrirati tudi rusko in kitajsko cepivo, predvsem pa cepiva proizvajati povsod, kjer bo mogoče, saj je povpraševanje precej večje od ponudbe. Ruski proizvajalec Sputnik bo tako svoje proizvajal tudi v Nemčiji, Franciji in Španiji.



Veliko novega upanja ponuja cepivo, ki ga je razvil farmacevtski velikan Johnson & Johnson, saj bo potreben le en odmerek namesto dveh. Sredi aprila bo prvo večjo količino tega prejela tudi Slovenija. Zelo pozitivno je, da ga bo proizvajal tudi drugi farmacevtski velikan Merck, ki ima ustrezne proizvodne kapacitete, nima pa svojega lastnega cepiva. Podobno sodelovanje med farmacevtskimi podjetji, ki imajo svoje cepivo, nimajo pa dovolj proizvodnih kapacitet, in tistimi, ki imajo proizvodne kapacitete, nimajo pa lastnega cepiva, se bo v naslednjih mesecih še okrepilo. Virus se z mutacijami hitro prilagaja, zato se bo morala temu prilagajati tudi farmacevtska industrija in seveda države z ustreznimi ukrepi. Nemčija že napoveduje nove zaostritve ukrepov, v Sarajevu pa je trenutno stanje podobno tistemu v Bergamu spomladi. Zato je previdnost nujna, kar pa ne pomeni, da ne bo mogoče kmalu sproščati nekaterih dejavnosti, ki so še vedno zaprte. Razlika med lani in letos je vendarle očitna. Lani ob tem času nismo imeli niti cepiva niti zdravila in niti dovolj zaščitne opreme. Letos pa je četrt milijona ljudi pri nas že cepljenih, kakšne tri četrt milijona pa prekuženih, ker so virus že preboleli. Zato pojavnost virusa ne more biti več najpomembnejši kriterij za sproščanje, ampak je to lahko le obremenjenost zdravstva s korono. Ta pa je precej manjša, kot je bila v tem času lani, ker so posledice okužbe pri mlajših manj usodne. Velikega sproščanja takoj po veliki noči verjetno še ne bo, ampak že glede maja smo lahko veliko bolj optimistični.

