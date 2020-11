Kolumna Mateja Lahovnika: Šesti protikrizni paket

Namen pomoči je reševanje delovnih mest in ne lastnikov kapitala.

Hitra rast okužb je povzročila, da je okužen že vsak dvajseti prebivalec Slovenije. Zasebne zabave in druženja ljudi iz različnih gospodinjstev so zato tempirane bombice za širjenje virusa. Preveč posameznikov se ni dosledno držalo priporočil in omejitvenih ukrepov, zato se je zelo hitro širil med prebivalstvom. Nekateri nikakor nočejo razumeti, da virus nima nog in kril, ampak se prenaša z nezaščitenimi stiki med ljudmi.Drugi val epidemije in drugo zapiranje gospodarstva tako pri nas kot v sosednjih državah je nujno zlo. Večina trgovskih in storitvenih dejavnosti je za dva tedna zaprtih, odprte ostajajo le nujne dejavnosti, kot na primer živilske trgovine. Tudi v teh pa se mnogi kupci še vedno obnašajo neodgovorno in si ob vstopu ne razkužijo rok, nosijo maske pod nosom ter se dotikajo zelenjave in sadja, ne da bi uporabili rokavice, ki so na voljo.V Nemčiji so zaprli bare, restavracije, športne in kulturne ustanove, velik del gospodarstva zapira tudi Avstrija. Največje žrtve tega so podjetniki in zaposleni. Zato je vlada sprejela že šesti protikrizni paket ukrepov. V tem paketu pomoči vlada zvišuje subvencije podjetjem za čakanje na delo do višine povprečne plače, država pa krije 80 odstotkov bruto plače. Dejavnosti, ki so zaprte, ali poslujejo v bistveno zmanjšanem obsegu, bodo dobile za zadnje tri mesece leta povrnjenih do 3,6 odstotka lanskih prihodkov oziroma jim bo država krila do 90 odstotkov čiste izgube zadnjega četrtletja. Namen pomoči je reševanje delovnih mest in ne lastnikov kapitala, zato je znesek pomoči za delno kritje fiksnih stroškov omejen na 1000 evrov za vsakega zaposlenega mesečno, kar pomeni, da bodo podjetja z več zaposlenimi dobila več pomoči.Podjetniki, ki bodo zaprosili za pomoč, morajo seveda imeti poravnane vse prispevke in davke, sicer do nje niso upravičeni. Logika tega pogoja je, da mora nekdo, ki državo prosi za pomoč, najprej tudi sam izpolniti vse svoje obveznosti, ki jih ima do zaposlenih in države. Hitrost okrevanja gospodarstva je najbolj odvisna od odgovornega obnašanja vseh nas. Hitreje kot bomo omejili epidemijo, prej se bomo vrnili v staro normalnost.