Kolumna Mateja Lahovnika: Revizija kriminalističnih preiskav

V minulem tednu je največ prahu dvignila odredba ministra za notranje zadeve Hojsa direktorju policije, da mora poskrbeti za revizijo nekaterih že zaključenih kriminalističnih preiskav na NPU. Revizijo primerov naj bi izvedli strokovno usposobljeni policisti, ki s posamezno zadevo niso okuženi oziroma so v konkretni zadevi nepristranski. Revizija naj bi se nanašala na nekatere razvpite primere, ki na sodišču niso dobili epiloga, kot so žilne opornice in bančna luknja. Opozicija je skočila, češ da gre za zlorabo oblasti in nezakonite posege politike v policijo. Po drugi strani bivši ustavni sodnik in bivši sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice poudarja, da minister v tem primeru ravna po črki zakona. Policija je namreč integralni del izvršne veje oblasti. Če so bili kriminalistični postopki korektno izpeljani in je bilo vse v redu, se navsezadnje nihče nima ničesar za bati. Kdor nima česa prikrivati, se lahko takšne revizije postopkov samo veseli. Nad kriminalisti namreč ni samo modro nebo in seveda je prav, da se občasno izvedejo strokovno neodvisne revizije določenih postopkov nepristranskih in nevpletenih kriminalistov.



Pred dvema letoma se je Slovenija v okviru velikega mednarodnega projekta World Justice Project, kjer merijo indeks vladavine prava, zelo slabo uvrstila na področju (ne)delovanja pravosodnega sistema. Marsikdo meni, da je naš pravosodni sistem zelo učinkovit, ko je treba loviti majhne ribe, medtem ko velike ribe zlahka strgajo nastavljene institucionalne mreže. Za preplačane žilne opornice na primer, kljub oškodovanju zdravstvene blagajne ni bil nihče pravnomočno obsojen. Revizija postopkov ni nobeno vpletanje v delo policije, ampak pomeni samo, da bodo kriminalisti, ki niso bili vpleteni v postopke, preverili, ali so njihovi kolegi strokovno korektno opravili delo. Minister Hojs je z izvolitvijo prevzel tudi odgovornost za delo policije, zato ima pravico skladno z zakonom zahtevati revizije določenih postopkov. Navsezadnje prav minister za notranje zadeve politično odgovarja za delo policije.