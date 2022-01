Kolumna Mateja Lahovnika: Predvolilne bombice

V tednih pred volitvami se pojavlja vse več »šokantnih« vesti, s katerimi poskušajo politiki obračunavati med sabo. Veliko vesti je lažnih ali zavajajočih, ampak če so dovolj šokantne, se na političnem trgu odlično prodajajo. V zadnjem tednu smo imeli več takšnih primerov. Najbolj vnebovpijoča neumnost je bila trditev enega izmed politikov opozicije, da je za višje cene plina neposredno kriva vlada, čeprav se z višjimi cenami nafte in plina sooča ves svet.

Cene plina se namreč oblikujejo na svetovnem trgu, Rusija pa kot največja ponudnica z omejevanjem dobave plina pritiska na EU tudi zaradi razmer v Ukrajini. Vprašanja v zvezi s podražitvami ogrevanja in komunalnih storitev bi morali postavljati odgovornim komunalnim podjetjem, ki so v lasti občin, te pa jih pogosto zelo neučinkovito upravljajo. Druga takšna lažna novica je bila, da je država prodala hotele in s tem slovenski turizem, celo obalo, Madžarom. V resnici je zasebni sklad v tuji lasti York prodal svoj delež v Savi, ki je lastnica hotelov, drugemu tujemu skladu, država pa ni imela s tem nič. V času, ko smo očitno že sredi predvolilne kampanje, so nekateri zavestno lansirali lažnivo vest. Najbolj bizarno je, da so bili povsem tiho v prejšnjih letih, ko je ta isti sklad York na veliko posloval v Sloveniji in navsezadnje tudi kupil in kasneje prodal tednik Mladina. Tretja takšna alarmantna novica pa je bila o veliki gospodarski škodi, ki naj bi nastala zaradi izjave predsednika vlade, da namerava Slovenija na Tajvanu odpreti gospodarsko predstavništvo. Naveden ni bil niti en konkreten primer škode.

Kitajska in Tajvan sta že več desetletij v sporu, ker ga Kitajska šteje za nedeljiv del svojega ozemlja, Tajvan pa si prizadeva za neodvisnost. Pred tremi meseci so poslanci Evropskega parlamenta pozvali h krepitvi strateškega partnerstva s Tajvanom. Tam ima že 19 držav EU svoja predstavništva, saj želijo krepiti gospodarsko sodelovanje. Bližje kot bodo volitve, več bo političnih viharjev v kozarcu vode. Čaka nas vroča politična pomlad, ki se sploh še ni začela, pa imamo že pregreto politično prizorišče.