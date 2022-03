Kolumna Mateja Lahovnika: Pomoč beguncem

Brutalna ruska agresija je z domov pregnala že milijon in pol ukrajinskih beguncev. Nesebična pomoč ljudi v EU je ena redkih svetlih točk te vojne. Očitki, da so se evropske države odzvale drugače kot v primeru migrantov iz Azije in Afrike, so točni, ampak so tudi okoliščine povsem drugačne. Razlika med ženskami in otroci, ki bežijo iz Ukrajine, in odraslimi moškimi iz Afrike in Azije, ki so nezakonito mimo mejnih prehodov vstopili v EU, je očitna. Ne gre za rasizem ali dvojna merila, kot nekateri poskušajo politikantsko očitati vladam držav in ljudem, ki sedaj množično pomagajo beguncem iz Ukrajine. Begunci tokrat niso v glavnem odrasli moški, ampak ženske in otroci, ki prihajajo na legalne mejne prehode. Moški ostajajo doma in se borijo. Cilj ukrajinskih beguncev ni Nemčija ali Skandinavija, ker so to bogate države, ampak hvaležno sprejmejo pomoč prve varne države. Zato ni presenetljivo, da so Poljaki ženskam in otrokom, ki bežijo pred vojno, odprli vrata svojih domov.

Nekateri tuji dopisniki so tako zaman iskali velike nastanitvene centre, kjer bi bilo milijon beguncev, saj je večina nastanjena po domovih. Humanitarna pomoč je velika in vsi se moramo potruditi, da bo še večja, saj se razmere v Ukrajini hitro slabšajo in bo beguncev vse več. Ruska vojska bombardira civilna naselja in pri tem uporablja najbolj uničevalna orožja. Putin sploh ne izbira več sredstev. V petkovem pogovoru z nemškim kanclerjem je kljub tisočim posnetkom uničenih mest in vasi v Ukrajini trdil, da ruska vojska sploh ne bombardira ukrajinskih mest. Ob teh lažeh ni presenetljivo, da je Evropska unija ruskima medijema Sputnik in Russia Today zaradi širjenja propagande med rusko invazijo na Ukrajino prepovedala oddajanje na svojem ozemlju.

V vseh evropskih državah so v preteklih dneh potekali množični shodi v podporo Ukrajini in proti ruski invaziji. Edina izjema je Srbija, kjer so na shodu sredi Beograda podprli ruski napad. Srbija na kocko postavlja tudi svojo perspektivo članstva v EU. Čim bolj se bo približevala politiki Putina, tem več Srbov bo emigriralo v EU, da bi našli boljše življenje.