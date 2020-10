Kolumna Mateja Lahovnika: Politična dvoličnost

Po vsej Evropi število okuženih v jesenskem času zelo hitro narašča in tudi Slovenija ni izjema. V tujini tako mediji kot opozicija podpirajo ukrepe za omejitev širjenja virusa, ker se vsi zavedajo, kako resne bi bile zdravstvene in socialno-ekonomske posledice, če ne bi upoštevali ukrepov. Pri nas pa dopoldan opozicija vpije, kako sta nošenje mask in vzdrževanje varnostne razdalje nepotrebna in kako vlada pretirava z ukrepi, zvečer v informativnih oddajah pa politično dvolično razlaga, kako so ukrepi vlade neučinkoviti. Državotvorna opozicija bi obsodila in ne podpirala množične kršitve zdravstvenih priporočil na petkovih protestih. Večina opozicijskih politikov pri nas pa obsoja policiste, ki korektno opravljajo svoje delo ter popisujejo in prijavljajo protestnike zdravstveni inšpekciji zaradi kršenja ukrepov. Namesto da bi vsi podprli uporabo aplikacije #ostanizdrav, raje tekmujejo, kako se iz tega norčevati. Na javni RTV smo lahko celo spremljali, kako se neki glasbenik, ki sicer vpije maske dol, norčuje iz nošenja mask.



Pri nas je novica, da so policisti na protestih zaradi neupoštevanja pravil popisali Svetlano Makarovič in ne, kako neodgovorno je ravnala, da je v času, ko so v domovih za starejše omejitve obiskov, zapustila dom in v množici protestnikov kršila zdravstvena priporočila. Kaj če bi se na ta način vnesel virus v dom za starejše, kjer biva?! Nekateri se obnašajo, kot da je Slovenija izoliran otok in kot da ne bi videli, kako resne so zdravstvene razmere ne le pri nas, ampak tudi okrog nas. V Avstriji, Nemčiji in na Hrvaškem imajo enake ali še strožje ukrepe. V Zagrebu bodo po zgledu Italije, kjer so ukrepi zaradi izkušnje s prvim valom najstrožji, uvedli obveznost nošenja mask tudi na prostem. V Italiji nihče ne protestira, da gre za fašizem, ko policisti pri tujcih ob izhodu iz trgovine zahtevajo največ 72 ur staro potrdilo, da niso koronapozitivni. Pri nas pa se nekateri obnašajo, kot da jim je popolnoma vseeno tako za starejše, ki so zdravstveno najbolj ranljivi, kot za mlajše, ki bi lahko ob zapiranju ekonomije izgubili delovna mesta. Delujejo po načelu »slabše, kot je, bolje za nas«.