Kolumna Mateja Lahovnika: Pokojnine na udaru

Množičen protest upokojencev sredi Ljubljane v času rekordne inflacije in rekordnega zadolževanja ni presenečenje. Pokojnina za polno delovno dobo je pod pragom revščine, draginja pa vse višja – in kaj potem še preostane drugega upokojencem kot protest?

Upokojenci so sicer z novembrsko in decembrsko pokojnino prejeli 4,5-odstotni draginjski dodatek, ampak januarja tega dodatka ni bilo več. Februarja se bodo sicer pokojnine redno povišale za okrog 5 odstotkov, izveden pa bo tudi poračun za januar, kar bo razmere ublažilo, ne pa tudi rešilo. Pokojnine se bodo namreč uskladile le za polovico lanske inflacije.

Ob vse večji draginji je realna vrednost pokojnin vse bolj na udaru visoke inflacije. Vlada sicer na podlagi naročenega popisa živil pri trgovcih ugotavlja, da naj bi se košarica živil cenila, kar pa je zavajajoče. Statistični urad bolj verodostojno ugotavlja, da so bile cene konec leta v primerjavi z enakim obdobjem lani v povprečju višje za 10,3 odstotka, povprečna medletna inflacija pa je znašala 8,8 odstotka. V januarju so nekatera monopolna komunalna podjetja podražila ogrevanje tudi za polovico. Ob takšnih skokih cen tisti z najnižjo pokojnino ne zmorejo več pokriti vseh stroškov. Zaradi visoke inflacije se je realno znižala tudi povprečna plača. Ta je bila novembra ob visoki inflaciji realno nižja za 2,1 odstotka.

Po raziskavi Urada za makroekonomske analize potrošniki ocenjujejo, da se jim zaradi visokih cen zmanjšuje kupna moč. Zelo pesimistični so tudi glede večjih nakupov in gospodarskih razmer v državi. Potem ko se je novembra in decembra lani gospodarska klima nekoliko izboljšala, se je januarja ponovno poslabšala. Letošnji proračunski primanjkljaj je med najvišjimi v EU, državna poraba pa se bo povečala za skoraj petino. Zato je seveda razumljivo, da se marsikdo vpraša, kako je mogoče, da nam ob tako visoki državni porabi življenjski standard upada. Področji zdravstva in sociale kljub načrtovani rekordni državni porabi nista v vse boljšem, ampak kvečjemu v vse slabšem stanju. Očitno bo treba bolj natančno pogledati, za kaj vse država porablja denar.