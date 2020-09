Kolumna Mateja Lahovnika: Pobalinski vplivneži

Živimo v času, ko se nekateri radi razglašajo za vplivneže in to dokazujejo s številom sledilcev na facebooku, twitterju, instagramu ter drugih družabnih omrežjih. Navadni smrtniki imamo ob objavah teh »vplivnežev« pogosto občutek, da gre za globalno in lokalno tekmo, kdo bo izpadel večji bedak. Zadnji primer tega so promocijske objave, kako ne nosijo zaščitnih mask v prostorih, kjer sicer zdravstvena stroka priporoča ali celo zahteva, da bi jih morali. V Sloveniji pri teh objavah pobalinskih posnetkov v zadnjih dneh prednjačijo estradniki, ki se ob tem norčujejo iz, po njihovem mnenju, prestrogih protikoronskih ukrepov. Najbolj bizarno je, da pravzaprav pljuvajo tudi v svojo skledo, saj bodo prav zaradi neodgovornega obnašanja gospodarske posledice precej hujše, kot bi bile sicer, da o nevarnosti za zdravje ljudi sploh ne govorimo.



Za »vplivneže« so pač všečki in pozornost javnosti pomembnejši od zdrave pameti in zdravja ljudi. Škoda, ki jo z neodgovornimi in do zdravstvene stroke podcenjujočimi objavami delajo, je velika. Njihovi sledilci jih pogosto posnemajo in se tudi sami obnašajo neodgovorno. Takšen primer so vsi posamezniki, ki ne želijo v javnih zaprtih prostorih, kjer ni mogoče vzdrževati potrebne razdalje, nositi mask. Takšen primer so tudi tisti okuženi, ki ne želijo povedati, kje so se gibali, in tako olajšati zdravnikom iskanje virov okužb. Ne zanima jih, da imajo tudi njihovi stiki pravico vedeti, da so bili v stiku z okuženimi, še posebno če so iz ranljivih skupin.



Takšen primer so tudi vsi tisti, ki pišejo neumnosti, kako je namen mobilne aplikacije #Ostanizdrav sledenje posameznikom in poseg v človekove pravice, ali tisti, ki v žičkah zaščitnih mask iščejo oddajnike. Ni jih tudi malo, ki javno razpredajo, da je koronavirus svetovna globalna prevara ali da si ga je izmislila vlada, da bi izvajala omejitvene ukrepe. Včasih je resnično težko verjeti, kako daleč so pripravljeni iti nekateri, da bi pritegnili pozornost. Očitno je slavni Albert Einstein imel prav, ko je zapisal, da sta neomejeni le dve stvari – vesolje in človeška neumnost.