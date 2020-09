Kolumna Mateja Lahovnika: Peti protikrizni paket

Koronakriza najbolj ogroža zdravstveno stanje starejših in zaradi nevarnosti izgube zaposlitve tudi ekonomski položaj mlajših. Zato je peti paket protikriznih ukrepov prioritetno usmerjen v pomoč najbolj ranljivim skupinam. Čakalne dobe v zdravstvu so bile že brez korone eden največjih problemov. Čas korone pa je čakalne dobe le še podaljšal. Zato je logično, da se v skrajšanje čakalnih dob v okviru javne zdravstvene mreže vključijo vsi razpoložljivi viri, ki jih imamo. Peti protikrizni paket tako predvideva nacionalni razpis za krajšanje čakalnih vrst v zdravstvu, na katerega se bodo lahko prijavili tudi zasebni zdravniki, ki imajo vsa dovoljenja za opravljanje svoje dejavnosti. To pomeni, da bolnikom ne bo treba še enkrat plačevati iz svojega žepa, da bi pravočasno prišli na vrsto. Za vsakega bolnika je najbolj pomembno, da dobi kakovostno storitev takrat, ko jo potrebuje, ker za to plačujemo prispevke za zdravstvo. Uvaja se tudi možnost tridnevnega koriščenja bolniške brez obveznega obiska družinskega zdravnika. S tem se bodo po eni strani razbremenili družinski zdravniki, da bodo imeli več časa za preostale paciente, hkrati pa obolelim zaposlenim v primeru manjših bolečin ali na primer migrenskih glavobolov ne bo treba k zdravniku po bolniško. To možnost bodo lahko zaposleni izkoristili največ za tri dni trikrat na leto. Višja bodo tudi nadomestila staršem, ki morajo ostati doma zaradi karantene svojih otrok. Novi paket ukrepov spet uvaja temeljni dohodek za samozaposlene in podaljšuje do konca leta spodbude podjetjem za ohranjanje zaposlitev. Urad za makroekonomske analize je tudi zaradi učinkovitih ukrepov izboljšal gospodarsko napoved za letos. Ugotavlja, da je državna pomoč upad gospodarstva zmanjšala za vsaj tri odstotne točke. Po globokem upadu v drugem četrtletju je sledilo izboljšanje in tudi brezposelnost se je znižala. Veliko tveganje pa predstavlja jesenska vse slabša epidemiološka slika. Zato so pobalinski pozivi k nespoštovanju predpisanih ukrepov za omejevanje virusa še toliko bolj neodgovorni. Ni težko predvideti, kakšne so lahko posledice neodgovornega ravnanja.