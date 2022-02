Kolumna Mateja Lahovnika: Odprava krivic

Pokojnine so se uskladile redno in izredno. S tem se poskuša odpraviti tudi nekatere pretekle krivice, ko se upokojencem niso usklajevale tako, kot bi se morale. Glede na podatke o rasti plač in cen življenjskih stroškov se bodo zvišale za 4,4 odstotka. Višje pokojnine bodo izplačane konec februarja s poračunom tudi za januar. Upokojenci, ki imajo pokojnine nižje od 1000 evrov, pa bodo zaradi višjih stroškov energentov prejeli tudi energetski bon v višini 150 evrov.

V začetku leta pa je bila sprejeta tudi zakonska novela, s katero so se pokojnine pred tem še izredno uskladile. Tako so se tiste, uveljavljene do konca leta 2010, dodatno uskladile za 3,5 odstotka, v letu 2011 uveljavljene za 1,7 odstotka, vse preostale pa za odstotek. Tako se vsaj deloma zapira vrzel, ki jo je povzročilo neustrezno usklajevanje v preteklosti. Preveliko zaostajanje pokojnin za plačami tudi ne motivira mladih, da bi vplačevali v pokojninsko blagajno. Pokojnina, ki izhaja iz minulega dela, ni socialni transfer, ampak je posledica plačanih pokojninskih prispevkov. Socialni transfer je le za tiste upokojence, ki si pokojnine niso zaslužili z delom, ampak so jo pridobili na podlagi različnih privilegijev.

Praksa podeljevanja privilegiranih pokojnin pri nas sega daleč v preteklost in se vleče vse do danes. Borčevske pokojnine na primer še vedno prejema nekaj tisoč nekdanjih borcev NOB in njihovih družinskih članov. Privilegirane pokojnine so se v preteklosti podeljevale tudi za dosežke na področju kulture, športa in raziskovalno-razvojne dejavnosti. Pokojninsko blagajno je treba očistiti privilegiranih pokojnin, saj mora biti pokojnina odvisna izključno od plačanih prispevkov. Če država želi podeljevati privilegirane pokojnine zaslužnim posameznikom, naj financira to neposredno iz proračuna in ne v breme pokojninske blagajne. Pokojnine, ki bodo dejansko temeljile le na plačanih prispevkih, bodo tudi najboljša motivacija mladim, da bodo delali in plačevali prispevke doma. To bo namreč najboljša garancija, da bodo tudi sami nekoč deležni pravične pokojnine.