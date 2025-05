Kolumna Mateja Lahovnika: Na oslovski klopi

V šoli so včasih najslabše učence, ki niso znali snovi ali so bili poredni, posedli na posebno klop, pogosto v prvi vrsti, da bi jih lažje nadzorovali. V ljudskem žargonu se je je prijelo ime oslovska klop. Slovenija je po zadnjih podatkih pri črpanju evropskih sredstev najslabša med članicami Evropske unije, kar pomeni, da ne znamo smiselno porabiti niti denarja, ki nam je na voljo v evropskih kohezijskih skladih. To pa ni edini primer, kjer smo se v zadnjem času najslabše odrezali med državami Evropske unije.

Slovenija je najslabša tudi glede na padec BDP na začetku letošnjega leta. Najbolj skrbi, da so se znižale investicije v osnovna sredstva, saj podjetniki pri nas očitno investirajo vse manj. Temu se sicer ne bi smeli čuditi, saj jim je celo premier na majskem srečanju obrti in podjetništva svetoval, naj proizvodnjo preselijo na sosednjo Hrvaško, če se jim zdi Slovenija nekonkurenčna. Glede na to, da se po uradnih podatkih izvoz skoraj ne povečuje več, smo res vse manj konkurenčni. Pravzaprav je rekordna le javna poraba, čeprav javne storitve niso nič boljše, julija pa dobimo še dodatno dvoodstotno obdavčitev plač in enoodstotno pokojnin.

Namesto da bi mi po standardu in razvitosti dohitevali severne sosede, južni sosedi Hrvati dohitevajo nas.

Slabe gospodarske rezultate vse bolj čutijo na svojih denarnicah tudi prebivalci, saj nas je po kupni moči prehitela celo Romunija. Davki so v Sloveniji precej višji kot v sosednji Hrvaški, kar večina slovenskih turistov opazi šele, ko ob obisku hrvaške obale tam natoči precej cenejše gorivo. Na vse nižji standard pa opozarjajo tudi objave slovenskih turistov, ki na družbenih omrežjih objavljajo visoke račune za gostinske storitve pri sosedih.

Morali bomo pač počasi razumeti, da ni Hrvaška draga, ampak je naša kupna moč nizka in ne raste tako hitro kot v drugih državah. Če kdo ne verjame ekonomskim podatkom, naj pogleda v žep, koliko mu ostane, ko plača vse račune za nujne storitve ali obišče evropski prestolnici, kot sta Praga in Varšava, ki se zelo hitro razvijata. Namesto da bi mi po standardu in razvitosti dohitevali severne sosede, južni sosedi Hrvati dohitevajo nas.