Kolumna Mateja Lahovnika: Mutacije

Mutacija je sprememba oziroma prilagoditev in je naraven biološki pojav. Živa bitja mutirajo, da si zagotovijo večje možnosti preživetja v okolju. Koronavirus je na primer tako hitro mutiral, da je zasedel že kar nekaj črk grške abecede, s katerimi označujemo posamezne mutacije. Imamo tekmo med virusom, ki se hitro spreminja, in farmacevtsko industrijo, ki poskuša za vsako novo različico najti rešitev.

Svetovna zdravstvena organizacija nas ob koncu leta spet svari pred novim valom okužb, ki jih bo povzročil omikron. V našem parlamentu pa so se začele politične mutacije. Poslanci si želijo čim bolj izboljšati možnosti za politično preživetje in se hitro prilagajajo. Prejšnji teden smo tako že videli dva poslanska prestopa med strankami. Imamo celo poslanca, ki je zamenjal že šest strank ali političnih list. Trenutno je v eni izmed opozicijskih strank, ampak ker njegovi stranki po javnomnenjskih anketah kaže vse slabše, ni izključeno, da ne bo spet mutiral oziroma prestopil v novo stranko. Mogoče bo s tem postavil celo svetovni rekord v številu in hitrosti menjav političnih skupin. Nastajanje novih strank in list pred volitvami je nekakšna slovenska posebnost. Včasih smo rekli, da nekaj raste tako hitro kot gobe po dežju. Po novem pa bomo očitno pravili, da raste tako hitro kot število novih strank in list pred volitvami. Slovenija je tudi edina država na svetu z bizarnim pojavom, da lahko v parlamentu najdemo celo stranke, ki se imenujejo kar po svojem predsedniku oziroma predsednici.

Takšnih mutacij v državah z razvito demokracijo praviloma ne poznajo. Že Charles Darwin je v svojem delu O izvoru vrst ugotovil, da ne preživijo niti najmočnejši niti najpametnejši, ampak najbolj prilagodljivi osebki. Izkušnje pa nam pravijo, da bomo tudi na naši politični sceni v naslednjih tednih in mesecih videli še precej novih mutacij. Pojavljajo se in se še bodo nove stranke, novi kandidati, da o prestopih poslancev iz ene stranke v drugo sploh ne govorimo. Volivke in volivci pa bodo konec aprila odločili, ali podpirajo posamezne politične mutacije ali ne in kdo bo politično preživel.