Kolumna Mateja Lahovnika: Leto negotovosti

Iztekajoče se leto je bilo v znamenju uspešnih dosežkov znanosti v boju s korono. Zaradi varnih in učinkovitih cepiv je bilo rešenih na milijone življenj po vsem svetu. Ne upamo si niti pomisliti, kakšne bi bile zdravstvene in socialne posledice, če ne bi po vsem svetu uporabili več milijard odmerkov cepiva. Znanost je dokazala, da lahko v rekordnem času poišče rešitve za naše probleme. Po drugi strani pa nobena znanost in noben ukrep ne koristi, kot bi lahko, če tega ne upošteva dovolj ljudi.

Pred vstopom v novo leto je največje vprašanje, kaj bo prinesla nova mutacija korone. Znanstveniki so že ugotovili, da se omikron bistveno hitreje širi, a bi lahko bil zaradi precepljenosti in prekuženosti prebivalstva manj nevaren. Četudi je res manj nevaren, pa lahko zaradi hitre širitve naenkrat okuži bistveno več ljudi in tako povzroči, da nekatere panoge ostanejo brez strokovno usposobljenih delavcev. O zaprtju določenih dejavnosti bi zato lahko zaradi hitre širitve namesto vlad odločal kar omikron.

Konec decembra je zaradi pomanjkanja pilotov, ki so se okužili z omikronom, že odpadlo 3500 letov po vsem svetu. V ameriški košarkarski ligi NBA pa so zaradi hitre širitve okužb in s tem povezanimi nujnimi karantenami nekatera moštva ostala skoraj brez igralcev. V ZDA je omikron že izpodrinil delto in po praznikih se bo najverjetneje v nekaj tednih podobno zgodilo tudi pri nas. Razširjen je že v sosednji Italiji, kamor je veliko Slovencev, tako kot prejšnja leta, odšlo na smučanje. Težko je verjeti, da ne bi nekateri od tam ali pa od drugod prinesli in razširili novo mutacijo korone tudi pri nas. Dobro pa je, da je agencija za zdravila v ZDA ob koncu leta odobrila Pfizerju proizvodnjo in prodajo tablete proti koroni. Upajmo, da bo tableto hitro odobrila tudi evropska agencija za zdravila.

Cepiva in zdravila proti koroni imamo, zaščitni ukrepi od mask do varnostne razdalje ter razkuževanja rok pa so tudi že nekaj časa znani. Vse, kar potrebujemo, je nekaj zdrave pameti in empatije do drugih, da vse to vedenje pametno uporabimo.